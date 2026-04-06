Швеция ще дари на Украйна високотехнологична система срещу "Шахед"-и и крилати ракети (ВИДЕО)

Украинските въоръжени сили ще получат от Швеция съвременни системи за противовъздушна отбрана Tridon MK2, които ще подпомогнат украинската ПВО в борбата срещу руските дронове "Шахед" и други въздушни заплахи, съобщи украинското Министерство на отбраната. Отбелязва се, че Стокхолм ще отдели 400 милиона евро за тяхното закупуване – почти една трета от новия пакет военна помощ за Киев на стойност 1,2 милиарда евро, обявен от скандинавската страна през февруари.

Какво може Tridon MK2?

Министерството на отбраната на Украйна поясни, че Tridon MK2 е мобилна система за противовъздушна отбрана със среден обсег, представена за първи път през 2024 г. Тя работи при всякакви метеорологични условия, денем и нощем. Едно от предимствата ѝ е относително ниската цена на изстрел.

Tridon MK2 е въоръжена с 40-милиметрово автоматично оръдие Bofors 40 Mk4, способно да поразява цели на разстояния до 12 км, като изстрелва до 300 снаряда в минута. Системата позволява намалена скорострелност до 200 в минута, което спестява боеприпаси и я адаптира към конкретни огневи задачи, пише още в изявлението.

От ведомството обясниха, че оръдието Tridon MK2 използва боеприпаси с програмирано взривяване. Те се взривяват непосредствено пред целта, създавайки облак от шрапнели. Това значително повишава ефективността срещу безпилотни летателни апарати и крилати ракети.

Отбелязва се също, че тази система може да бъде монтирана върху верижни бронирани превозни средства BvS 10 или камиони Scania. Електрическите задвижвания позволяват лесното ѝ интегриране с различни платформи.

„Шведската Tridon MK2 е универсална система за противовъздушна отбрана, която съчетава висока ефективност, широк спектър на приложение и ниски експлоатационни разходи. Тя е способна едновременно да противодейства на множество заплахи, включително атакуващи и разузнавателни дронове, самолети, хеликоптери и крилати ракети“, добавят от министерството.

Sweden allocated €400 million for TRIDON Mk2 air defense systems for Ukraine as part of a €1.2 billion military aid package announced in February. The system is designed to counter aerial threats, including drones such as Shahed UAVs. #Ukraine pic.twitter.com/pO686pGcMf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 6, 2026

Помощта от Швеция за Украйна

През февруари 2026 г. шведското правителство обяви нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 12,9 милиарда шведски крони, което се равнява на приблизително 1,2 милиарда евро.

Най-голяма част от пакета ще бъде за закупуването на нови системи за противовъздушна отбрана с малък обсег на действие - на стойност приблизително 470 милиона долара (4,3 милиарда крони). Пакетът включва също дронове, ракети с голям обсег на действие и артилерийски боеприпаси.

Шведският министър на отбраната Пал Йонсон заяви, че с новия пакет общата военна помощ от Стокхолм за Киев от началото на мащабната руска инвазия насам е достигнала приблизително 11,3 милиарда долара (103 милиарда крони), предава УНИАН.

