Байерн Мюнхен вдигна Хари Кейн за сблъсъка с Реал Мадрид в Шампионска лига

Голмайсторът на Байерн Мюнхен Хари Кейн, който се контузи по време на лагера на националния тим на Англия и пропусна срещата с Фрайбург за първенство, участва в тренировката на баварците в понеделник, съобщиха от клуба, цитирани от АФП. Това става ден преди първия сблъсък с Реал Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Нападателят имаше проблем с глезена

Harry Kane is involved in the final training session ahead of tomorrow's game pic.twitter.com/7zMf0AtwW7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 6, 2026

Нападателят не игра в първия мач на Англия по време на паузата и се отказа от участие в контролата срещу Япония (0:1) на „Уембли“, като от федерацията съобщиха за лека контузия. Той е получил удар в глезена и не е бил достатъчно възстановен, за да играе при победата на Байерн срещу Фрайбург с 3:2 в събота.

В понеделник Хари Кейн тренира с усмивка, наравно със съотборниците си в базата на клуба. Решението дали ще започне като титуляр в първия мач в Мадрид обаче ще бъде взето от треньора на тима Венсан Компани.

