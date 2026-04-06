Байерн Мюнхен вдигна Хари Кейн за сблъсъка с Реал Мадрид в Шампионска лига

06 април 2026, 14:21 часа 449 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Голмайсторът на Байерн Мюнхен Хари Кейн, който се контузи по време на лагера на националния тим на Англия и пропусна срещата с Фрайбург за първенство, участва в тренировката на баварците в понеделник, съобщиха от клуба, цитирани от АФП. Това става ден преди първия сблъсък с Реал Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Нападателят имаше проблем с глезена

Нападателят не игра в първия мач на Англия по време на паузата и се отказа от участие в контролата срещу Япония (0:1) на „Уембли“, като от федерацията съобщиха за лека контузия. Той е получил удар в глезена и не е бил достатъчно възстановен, за да играе при победата на Байерн срещу Фрайбург с 3:2 в събота.

В понеделник Хари Кейн тренира с усмивка, наравно със съотборниците си в базата на клуба. Решението дали ще започне като титуляр в първия мач в Мадрид обаче ще бъде взето от треньора на тима Венсан Компани.

Бойко Димитров Отговорен редактор
