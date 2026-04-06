Спорт:

Украйна порази с дронове руски ракетоносец (ВИДЕО)

06 април 2026, 14:06 часа
Снимка: Wikipedia/
Украинските далекобойни дронове са поразили ракетоносец, способен да изстрелва крилати ракети с морско базиране "Калибър". Това е станало при украинската въздушна атака от тази нощ срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Информацията съобщи в официалния си канал в Телеграм майор Роберт Бровди, командващ Силите за безпилотни операции на украинската армия.

Уцеленият кораб е клас "Адмирал Григорович" - става въпрос за фрегатата "Адмирал Макаров". Корабите клас "Адмирал Григорович" са военни фрегати от проекта "Буревестник" на руския военноморски флот, носител на крилати ракети "Калибър" (8 ракети) и система за противовъздушна отбрана "Щил-1" (24 ракети).

Бровди уточнява, че се прави оценка какви точно щети са успели да нанесат украинските далекобойни дронове. Отделно казва, че е ударена и сондажната платформа "Сиваш". И обещава, че "още предстои".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че тази нощ Украйна порази терминала "Шесхарис" в Новоросийск. Щетите според гелокализирани видеокадри на пожари са значителни - ОЩЕ: Дайте ни ракети, нямаме: Руската ПВО е безпомощна, най-голямото руско пристанище в Черно море гори (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес