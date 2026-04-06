Украйна порази с дронове руски ракетоносец (ВИДЕО)

Украинските далекобойни дронове са поразили ракетоносец, способен да изстрелва крилати ракети с морско базиране "Калибър". Това е станало при украинската въздушна атака от тази нощ срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Информацията съобщи в официалния си канал в Телеграм майор Роберт Бровди, командващ Силите за безпилотни операции на украинската армия.
❗️Ukrainian drones struck the Russian frigate Admiral Grigorovich in Novorossiysk port overnight, targeting a Kalibr-capable vessel. Additional strikes hit the Sivash offshore drilling platform, in a coordinated operation involving drone and naval units. Damage assessments… pic.twitter.com/wm0Af2AmAc— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 6, 2026
Уцеленият кораб е клас "Адмирал Григорович" - става въпрос за фрегатата "Адмирал Макаров". Корабите клас "Адмирал Григорович" са военни фрегати от проекта "Буревестник" на руския военноморски флот, носител на крилати ракети "Калибър" (8 ракети) и система за противовъздушна отбрана "Щил-1" (24 ракети).
Бровди уточнява, че се прави оценка какви точно щети са успели да нанесат украинските далекобойни дронове. Отделно казва, че е ударена и сондажната платформа "Сиваш". И обещава, че "още предстои".
Припомняме, че тази нощ Украйна порази терминала "Шесхарис" в Новоросийск. Щетите според гелокализирани видеокадри на пожари са значителни -