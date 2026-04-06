Задава ли се банкова криза: Американските кредитори повишават разходите по частни заеми

Американските банки вдигнаха лихвите по някои заеми на частни кредитни фондове, тъй като нарастват съмненията относно оценките, дадени на някои от техните инвестиции, съобщиха за Ройтерс трима източници, запознати с въпроса. Лихвените проценти за тези фондове, които включват компании за бизнес развитие, са се повишили от края на миналата година, когато се засилваха съмненията относно стандартите за кредитиране и представянето на софтуерните компании, на които са отпускали заеми.

Лихвеният процент, предлаган за кредитни линии, отпуснати на някои дружества със специално предназначение, създадени от бизнес разпределителни компании и държащи пул от заеми на фондовете - вид обратен ливъридж - се е покачил до 2 процентни пункта над бенчмарка за обезпечено финансиране овърнайт, от около 1,8 процентни пункта от ноември миналата година, каза един от запознатите с въпроса.

Друг източник каза, че лихвеният процент за такива кредитни линии се е увеличил от 1,75 процентни пункта около ноември миналата година до 1,85-1,90 процентни пункта. Обратният ливъридж е вид финансиране, при което частни кредитни или други мениджъри на дългове заемат пари от банки, използвайки съществуващия си портфейл от заеми като обезпечение, и се използва широко за предоставяне на кредитни линии на частни кредитни фондове, казаха източниците. Това е обрат от нивата, наблюдавани преди ноември миналата година, когато лихвите до голяма степен се свиваха, допълниха те.

Затягане на кредитирането

Затягането на условията за кредитиране може да повлияе на способността на фондовете да правят инвестиции и да финансират ежедневните операции.

"Всеки разход за лихви влияе пряко върху нетния лихвен доход и вътрешната норма на възвръщаемост на частния кредитен фонд“, каза Шон Дънлоп, банков анализатор в Morningstar. "Това определено е труден период за частното кредитиране като цяло", посочи той.

Това е последният знак за безпокойство около частното кредитиране, клас активи на стойност приблизително 2 трилиона долара, който привлече вниманието през последните месеци поради излагането си на потенциално разрушителния ефект на изкуствения интелект върху софтуерната индустрия. Някои инвеститори са изкупили обратно позициите си в превозни средства, докато цените на акциите на някои публично търгувани фондове потънаха.

Банката JPMorgan Chase намали стойността на обезпечението, за да обезпечи някои от заемите си към частни кредитни играчи, каза източник, запознат с въпроса, пред Ройтерс в началото на март. Компанията отпуска заеми на тези фондове по силата на така нареченото си финансиране с обратен ливъридж, каза източникът.

"Хората имат въпроси относно оценките сега, каквито не са имали преди шест месеца“, каза Сет Клайнман, председател на отдела за специални ситуации в адвокатската кантора Benesch. "Тези основни въпроси относно оценките наистина стресират банките по отношение на това колко са склонни да отпускат заеми“, допълни той.

Един от източниците каза пред Ройтерс, че разходите по заеми са се увеличили на целия пазар, като частните кредитни фирми също начисляват повече, което им позволява да поемат по-високи разходи за финансиране. Частните кредитни фондове използват ливъридж, за да увеличат сумата, която могат да инвестират в други активи, така че когато този ливъридж стане по-скъп, те имат по-малко място за реализиране на печалба.

Скорошен доклад на Moody's показа, че към юни 2025 г. американските банки са отпуснали близо 300 милиарда долара на частни кредитори. Банките са отпуснали още 285 милиарда долара на фондове за частен капитал и са имали 340 милиарда долара неизползвани банкови кредитни ангажименти, достъпни за тези кредитополучатели, според данни от анализа на Федералния резерв и Moody's.

"Ерата на ниските лихви за продължителен период от време изглежда приключи“, обобщи ситуацията Клайнман.