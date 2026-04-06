Ако мерките на кабинета не заработят навреме: Транспортният бранш плаши с протести

"Предстои среща на транспортния бранш в Министерството на транспорта заедно и с министъра на икономиката във вторник, на която се надяваме да чуем конкретните мерки, които вече бяха обявени. Смятаме обаче, че те могат да бъдат само спомагателни. Очакваме информация и по отношение на основната мярка – т.нар. виртуален кредитен портфейл за превозвачите." Това заяви пред NOVA NEWS Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи в България.

Той изтъкна, че ако не бъдат предприети спешни мерки - последствията за транспортния бранш ще са необратими, тъй като голяма част от фирмите без държавна подкрепа ще прекратят дейността си.

Димитров подчерта, че до края на седмицата управляващите трябва да вземат решение. "Нашата цел не са протестите, но сме притиснати до стената и очакваме адекватна реакция. Вече сме изпратили писмо до президента на Република България и се надяваме да бъдем приети. Това ще бъде последната стъпка преди предприемането на по-крайни действия", заяви той.

Още: Заплата от 489 евро изкара служителите за борба с градушките на протест (ВИДЕО)

По думите му в момента транспортният бранш е абсолютно неконкурентоспособен на европейския пазар. "Една от причините е, че в редица други европейски държави вече има подобно подпомагане. Рискуваме като държава да загубим един от големите сектори, които допринасят както за брутния вътрешен продукт, така и за пълненето на бюджета", категоричен е той.

Още: Заради монополист: “Пътна помощ“ на протест, блокираха ключов софийски булевард

Протестна заплаха

Димитров обясни, че очкава да чуе дали, кога и как ще започне да функционира основната мярка на кабинета. "Нашето предложение е съобразено с факта, че сме в условията на служебен кабинет и удължен бюджет. Ако правителството прецени, че има възможност да отдели средства и да компенсира превозвачите с фиксирана сума на литър гориво, ще приветстваме всякакъв вид компенсации. Не сме категорични по отношение на формата на помощта, но сме категорични, че секторът трябва да бъде подпомогнат", подчерта той.

И допълни: "Нека всички сме наясно, че в крайна сметка транспортната услуга рефлектира върху всички нас - като граждани плащаме по-скъпи продукти и услуги".

Димитров категорично подчерта, че действията на транспортния бранш не са полтически мотивирани. "Нямаме политически цели. Виждаме опити за политизиране, но апелираме това да не се случва. Транспортният сектор работи в интерес на обществото - осигурява заетост, плаща данъци и допринася за икономиката".

Още: Прeвозвачите ще получат до 50 млн. лв. държавна помощ