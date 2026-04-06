Астронавтите от Артемида II откриха нещо неочаквано на Луната още с пристигането си

Целият свят наблюдава четиримата астронавти, които полетяха до Луната и ще станат първите хора от 50 години насам, обиколили Луната. В понеделник, 6 април, астронавтите от мисията Aртемида 2 навлязоха в лунното пространство. Изданието Space.com пише за това. Ето какви да първите им впечатления и какво ги разочарова най-много.

Капсулата „Орион“ навлезе в района, където лунната гравитация е по-силна от земната, в 04:37 GMT. По това време капсулата се намираше на приблизително 62 764 километра от Луната и на 373 368 километра от Земята.

Астронавтката Кристина Кох изрази първите си впечатления и разминавания в очакванията. Тя споделя, че Луната изглежда различно от това, как изглежда на Земята. Тя съобщава още, че „тъмните области просто не са точно там, където трябва да бъдат“ и че „има нещо различно в Луната, която виждаме от Земята, в сравнение с това, което виждаме от космическия кораб“.

Екипажът включва трима астронавти от НАСА - командир Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох - и Джереми Хансен от Канадската космическа агенция.

Мисията ще включва международен екипаж, воден от Рийд Уайзман, който ще изпълнява функциите на командир. Към него ще се присъединят пилотът Виктор Глоувър и специалистите по мисията Кристина Кох и Джереми Хансен. Така в историята ще влезе първият канадец, обиколил Луната, представляващ Канадската космическа агенция.

Всеки един от членовете на екипажа притежава богат опит - участвал е в от продължителни мисии на Международната космическа станция до военни тестови полети и исторически космически разходки.

По време на прелитането покрай Луната, астронавтите ще изучават спътника на Земята и ще събират данни за неговата топография и геология. Те ще станат свидетели и на пълно слънчево затъмнение, което няма да се вижда от Земята.

Космическият кораб „Орион“ ще използва гравитацията на Луната, за да се настрои на траектория за връщане у дома.

Досега рекордът за разстояние от Земята принадлежи на астронавтите от мисията Аполо 13, които са били на 400 171 км от нашата планета през април 1970 г. НАСА изчислява, че това би могло да надмине рекорда, поставен от Аполо 13 през 1970 г., в зависимост от точния момент и траекторията.

