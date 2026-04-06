Американски политици: Тръмп е опасен луд, трябва да се задейства 25-та поправка

Американски политици поискаха да се провери психическото състояние на Доналд Тръмп след неговото изявление от 5 април 2026 г., в което в поток от нецензурни думи заплаши Иран, че ще нареди удари по критичната му инфраструктура. Ето как звучеше съобщението на Тръмп в социалната му мрежа Truth Social, в което лидерът на най-мощната държава в света тотално си бе изпуснал нервите:

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралата и Ден на моста в Иран, всичко това едновременно. Няма да има нищо подобно!!! Отворете проклетия проток, луди копелета, или живейте в ада – ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах."

Това накара независимия сенатор Бърни Сандърс, едно от най-разпознаваемите имена в американската политика през последните десетилетия, да публикува остър коментар в X вчера, 5 април.

"Един месец след началото на войната в Иран, това е изявлението на президента на Съединените щати на Великден. Това са бръщолевенията на един опасен и психически неуравновесен човек. Конгресът трябва да действа СЕГА. Спрете тази война", написа Сандърс.

От своя страна сенаторът демократ Крис Мърфи, ключов член на Комитета по външни отношения в Сената, заговори за задействането на 25-та поправка, която, както е известно, позволява отстраняването на президента от длъжност, ако той не е в състояние да изпълнява задълженията си. Мърфи написа в Х, че заповедите на Тръмп вече доведоха до смъртта на хиляди през последния месец и ако не бъде спрян сега, броят на жертвите ще се увеличи с още хиляди:

"Ако бях в Овалния кабинет днес, нямаше да празнувам Великден. Щях да седя с конституционни адвокати и да обсъждам 25-та поправка. Това е съвършено, абсолютно откачено. Той вече е убил хиляди. Ще убие още хиляди."

Мърфи продължава:

"Той казва, че ще разруши ВСИЧКИ ирански мостове и електроцентрали. Добре, вероятно лъже. Но дори взривяването на малка част от тях ще убие хиляди невинни хора, които работят в тези електроцентрали и пътуват по пътищата на страната. Това също е военно престъпление.

И за какво? За да ​​принуди Иран да отвори Ормузкия проток, КОЙТО БЕШЕ ОТВОРЕН ПРЕДИ Тръмп да започне да бомбардира Иран??? Това е чиста лудост. Няма да проработи. Само ще опетни трайно Америка."

В същото време лидерът на мнозинството в Сената, най-влиятелният сенатор демократ Чък Шумър заговори за "военни престъпления". Ето какво написа той в X:

"Честит Великден, Америка. Докато отивате на църква и празнувате с приятели и семейство, президентът на Съединените щати беснее като луд в социалните мрежи. Той заплашва с евентуални военни престъпления и отблъсква съюзниците си.

Това е той, но това не сме ние. Нашата страна заслужава нещо много по-добро."

Още коментари на американски политици за вчерашните изявления на Тръмп, вижте: Светът обсъжда изпълнената с ругатни и нецензурни думи заплаха на Тръмп