Най-дългото слънчево затъмнение на века: Кога ще се случи и къде може да го наблюдавате?

За близо шест минути и половина денят ще премине в нощ, а сянката на Луната ще премине над част от Европа, Северна Африка и Близкия изток - това ще е най-дългото слъчнево затъмнение на века. Ето кога ще се случи и от коя точка на планетата ще се вижда най-добре този феномен.

Най-дългото пълно слънчево затъмнение на века 

Светът се готви за необикновено небесно събитие - най-дългото пълно слънчево затъмнение от сто години, което ще се случи на 2 август 2027 г. Това съобщава изданието „Дейли Галакси“ .

Според НАСА, пътят на пълно затъмнение ще започне в Мароко и Южна Испания. След това затъмнението ще премине над Алжир, Тунис, Либия, Египет и ще се насочи към Близкия изток.

Най-дългото затъмнение ще се наблюдава в Египет - в историческите градове Луксор и Асуан, пълната фаза ще продължи повече от шест минути. През тези минути Слънцето ще бъде напълно скрито, температурата ще падне осезаемо, а звездите ще станат видими на небето. Астрономите наричат ​​това явление „видима анатомия на Слънцето“, защото само по време на пълната фаза може да се види детайлно неговата корона.

Продължителността на затъмнението се определя от точните позиции на Земята, Луната и Слънцето. През 2027 г. небесното подреждане ще бъде най-благоприятно, което ще го направи най-дългото от един век. Следващото подобно събитие ще се случи едва през 2045 г.

Значение и символика на слънчевото затъмнение

В различни епохи слънчевите затъмнения са имали специално символично значение. В Китай те са били тълкувани като небесно предупреждение за предстоящи важни събития.

Китайците винаги са записвали слънчеви затъмнения в своите летописи. От династията Хан до династията Суй (202 г. пр.н.е. – 618 г. пр.н.е.), слънчевите затъмнения са се случвали средно веднъж на всеки 2 години, 9 месеца и 18 дни. От началото на династията Тан до края на Петте династии, обхващащи 342 години (618-960 г. сл. Хр.), слънчево затъмнение се е случвало средно веднъж на всеки 3 години, 1 месец и 10 дни.

Защо различните династии в древен Китай са отдавали такова значение на затъмненията? Защото слънчевото затъмнение не е само астрономическо чудо. Традиционната китайска култура разглежда слънчевите затъмнения като небесен знак, който сигнализира за упадък на морала на владетелите.

В Месопотамия слънчевите затъмнения са били приемани като знак за загубата на божествената благосклонност от страна на владетеля. В Древен Египет затъмненията са били смятани за проява на силата на боговете.

Затъмнението през 2027 г., което ще премине над древните храмове на Луксор, ще бъде не само научно, но и мощно културно събитие заради символиката, която носят подобни астрологични събития.

