Учени: На Марс е имало реки, а може би и живот

За първи път учените са картографирали обширни речни системи с континентален мащаб на Марс - древни мрежи, които може би са сред най-обещаващите места за търсене на признаци на минал живот, според Space.

Откритие за Марс: На червената планета е имало реки

Заслужава да се отбележи, че преди милиарди години, преди Червената планета да се превърне в ледената пустиня, която е днес, водата е оформяла повърхността ѝ в огромен мащаб. В продължение на десетилетия Марс е озадачавал учените с намеци за това водно минало: отдавна пресъхнали реки, които са издълбавали долини и са се разливали по кратерите в дълбоки каньони, намеквайки за свят, който някога е бил много по-подобен на Земята.

Въпреки че учените са каталогизирали хиляди от тези древни потоци, те не са знаели как са свързани или дали на Марс някога са съществували големи и интегрирани речни системи, като тези, които поддържат някои от най-биоразнообразните екосистеми на Земята.

Учени предлагат нова часова зона на Марс

„Отдавна знаем, че на Марс има реки. Но всъщност не знаехме до каква степен реките са организирани в големи дренажни системи в световен мащаб“, каза Тимъти Гудж, доцент в катедрата по геоложки науки в Тексаския университет в Остин.

Пресъздаване на водното минало на Марс

В ново проучване, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, Гудж и колегите му комбинират години орбитални наблюдения и публикувани по-рано карти на долини, езерни корита и каньони, използвайки набори от данни от космическия апарат Mars Odyssey на НАСА, който е картографирал повече от 90% от планетата. След това екипът проследи как тези характеристики някога са били свързани, като идентифицира кои от тях принадлежат към кохерентни, обхващащи басейни дренажни мрежи. Абдала Заки, научен сътрудник в катедрата по науки за Земята и планетата в университета в Остин, който ръководи новото проучване, казва:

"Направихме най-простото нещо, което можехме – просто ги картографирахме и ги събрахме. Интересното е, че в региони, където ударни кратери или милиарди години ерозия са изкривили древния пейзаж, изследователите са успели да установят как някога са текли реките, като са изучавали топографията и ориентацията на околните долини".

Резултатите им показват, че ранният Марс е бил мозайка от изолирани водосборни басейни, но малък брой мегабасейни са действали като планетарни конвейери, пренасяйки хранителни вещества и потенциални биосигнатури на огромни разстояния.

Какво откриха учените?

Важно е да се отбележи, че екипът е идентифицирал 16 големи дренажни басейна, всеки от които покрива най-малко 100 000 квадратни километра, което е минималният размер, използван за определяне на големи речни басейни на Земята. Заедно тези мрежи някога са покривали приблизително 4 милиона квадратни километра или приблизително 5% от древната земна площ на Марс. Изследователите отбелязват, че това съотношение вероятно е подценено, тъй като ударните събития и ветровата ерозия са заличили голяма част от оригиналния речен пейзаж на планетата.

На Земята тектоничните процеси оформят планински вериги и дълбоки равнини, които канализират и свързват речните системи. Без този процес на Марс биха останали само 16 големи басейна, в сравнение с приблизително 91 на Земята.

Въпреки малката си площ, тези няколко марсиански басейна може да са сред най-ценните от научна гледна точка обекти, които все още не са изследвани, казват учените. Когато изследователите оценили обема на седиментите, пренасяни от древни реки, те установили, че 16 големи басейна са транспортирали почти половината от всички ерозионни отлагания на Марс, което предполага, че те са оказали дълбоко влияние върху геоложката еволюция на Марс. Само един басейн, захранващ един от най-големите каньони на Марс, наречен долината Маадим, представлява приблизително 15 процента от общия обем.

Важно е да се отбележи, че новата карта на мегабасейна може да послужи като мощно ръководство за бъдещи мисии до Марс, особено за тези, които търсят химически подписи на живот или планират кампании за връщане на проби.

„Това е наистина важен момент, върху който трябва да се помисли за бъдещи мисии и къде бихме могли да търсим живот“, казва Гудж.

НАСА: Космически кораб изчезна на Марс