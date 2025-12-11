Астероидът "Убиец на градовете" се приближава към Луната: Какви ще бъдат последствията

Астрономите публикуваха тревожни актуализации за траекторията на астероида 2024 YR4, известен като „Убиец на градовете“. Обектът с диаметър 67 метра в момента има 4% шанс да удари Луната на 22 декември 2032 г. Учените обаче предупреждават, че нови данни, очаквани през февруари следващата година, биха могли да увеличат този шанс до 30%, което ще накара световните космически агенции да побързат да вземат решение как да се предпазят от сблъсъка. За това пише „Дейли Мейл“.

Кога и защо вероятността от бедствие заради астероида "Убиец на градове" може да се увеличи драстично?

През декември 2024 г. този астероид предизвика сериозно безпокойство, тъй като имаше най-голям шанс да се сблъска със Земята от всички известни обекти - едно на 32. Въпреки че тази вероятност оттогава е спаднала почти до нула, се появи нова заплаха - остава доста висок шанс той да удари Луната. От средата на миналата година космическият камък е скрит от наземните телескопи, което прави много по-трудно точното прогнозиране на орбитата му.

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ ще бъде използван за получаване на критични данни, които биха могли да потвърдят или отрекат заплахата. Благодарение на уникалното си местоположение, той ще може да наблюдава астероида през два кратки периода - 18 и 26 февруари 2026 г. Тези наблюдения ще бъдат едни от последните надеждни възможности за прогнозиране на траекторията на астероида, преди той да се завърне към наземните телескопи през 2028 г.

Какво да очакваме от февруарските наблюдения

Д-р Андрю Ривкин от университета „Джонс Хопкинс“ и колегите му са изчислили как наблюденията от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ биха могли да повлияят на прогнозите на астрономите. Те прогнозират, че има 80% вероятност новите данни да намалят шансовете астероид 2024 YR4 да удари Луната до по-малко от 1%. Съществува обаче и по-лош сценарий, който учените също не изключват.

„Има 5% вероятност тези наблюдения действително да увеличат шансовете астероид да се сблъска с Луната до 30%“, отбелязва публикацията.

Останалите 15% вероятност показват, че шансовете за бедствие ще останат на приблизително сегашното ниво или ще се променят само леко. Това е от решаващо значение, тъй като глобалните космически агенции като НАСА и ЕКА бързо изчерпват времето си, за да решат дали човечеството трябва да се намеси, за да промени траекторията на 2024 YR4.

Вероятни последици от евентуално бедствие

Ако 67-метровият астероид 2024 YR4 наистина се сблъска с Луната, той може да създаде кратер с диаметър близо километър и да освободи енергия 500 пъти по-голяма от атомната бомба, разрушила Хирошима. Освен това, ударът би изхвърлил до 10 000 тона лунна скала в космоса.

Въпреки че сблъсъкът с Луната не представлява пряка заплаха за хората на Земята, той може да бъде опустошителен за спътниците. Ако ударът се случи на „правилното“ място, земната гравитация може да „насочи“ от 10% до 30% от изхвърления материал директно към нашата планета. Това може да има катастрофални последици за спътниците в ниска околоземна орбита, които предоставят комуникационни и навигационни услуги по целия свят.

Рихард Мьосъл, ръководител на отдела за планетарна защита на ЕКА, потвърди, че сблъсък „би могъл да представлява потенциална заплаха за космическата инфраструктура“. Решенията за защитни мерки, като например използването на кинетичен ударник (подобно на мисията DART на НАСА) или дори ядрен заряд, трябва да бъдат взети и приложени не по-късно от 2030 г.

„До 2028 г. ще бъде твърде, твърде близо, така че получаването на данни в началото на 2026 г. дава допълнително време“, цитира изданието д-р Ривкин.

