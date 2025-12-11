НАСА: Космически кораб изчезна на Марс

НАСА загуби контакт с един от трите си орбитални апарата около Марс - космическият кораб MAVEN, който изчезна зад далечната страна на планетата на 6 декември. Въпреки че загубата на сигнал беше предвидена, мрежата DSN не успя да го възстанови и сега оперативните екипи разследват аномалията, която заплашва повече от просто научни изследвания.

MAVEN е критична релейна връзка за роувърите Perseverance и Curiosity, така че тази повреда причинява проблеми с комуникацията. Това съобщава изданието Space.com.

НАСА за изчезването на MAVEN на Марс

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) е една от трите мисии на НАСА, обикалящи около Марс, и един от петте орбитални апарата, които осигуряват релета за роувърите на повърхността на планетата.

Проблемите започнаха на 6 декември, когато мрежата за дълбоки космически полети (DSN) на НАСА загуби контакт с MAVEN, докато преминаваше покрай Марс. Макар че кратката загуба на сигнал е типична при подобни условия, космическият кораб е трябвало да се свърже отново, след като се появи зад планетата. НАСА обаче обяви на 9 декември, че DSN не е успяла да възстанови сигнала.

Агенцията отбеляза: „Екипажите на космическите кораби и оперативните екипи разследват аномалията, за да разрешат ситуацията.“

MAVEN беше изстрелян през ноември 2013 г. с ракета ULA Atlas V. Той е оборудван с инструменти за изучаване на промените в марсианската атмосфера и взаимодействието ѝ със слънчевия вятър. След 10 месеца полет, той успешно влезе в марсианска орбита, където работи повече от 10 години.

В допълнение към научните си мисии, MAVEN играе жизненоважна роля в осигуряването на комуникации между Марс и Земята. Той работи съвместно с Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Odyssey на НАСА, както и с European Mars Express (MEX) и ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Заедно те осигуряват непрекъснато предаване на данни към роверите Perseverance и Curiosity.

Според НАСА, MAVEN е работил нормално и се е движил по изчислената си траектория, преди сигналът да изчезне. Ако орбитата остане непроменена, специалистите на НАСА и DSN ще продължат опитите си да установят контакт, като изпращат команди по прогнозирания път на космическия кораб, като едновременно с това ще разследват причината за повредата. НАСА заяви, че ще предостави актуализации за състоянието на MAVEN възможно най-скоро.

Междувременно, четирима доброволци от НАСА са в пълна изолация в модула Mars Dune Alpha в Хюстън повече от месец като част от едногодишната мисия CHAPEA. Този експеримент симулира условията на полет до Марс и има за цел да проучи как екипажът се справя с ограничени ресурси, технически повреди и забавяния в комуникацията в продължение на 344 дни. Екипажът живее „като марсиански изследователи“, изпълнявайки работни задачи, грижайки се за растения и тренирайки в район, който симулира марсианския пейзаж.

