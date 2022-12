НАСА кодирала послания на борда на космическия кораб „Орион“

Американската космическа агенция миналата седмица призова космическите ентусиасти да разгледат внимателно снимка на интериора на лунния космически кораб „Орион“, в който НАСА е поставила тайни послания. Агенцията ги е маскирала в забавни пъзели, скрити съобщения и визуални послания. След успешното приземяване на космическия кораб НАСА публикува отговорите.

Петте съобщения били скрити в кабината на безпилотния кораб „Орион“. Заслужава да се отбележи, че главоблъсканиците са доста трудни, особено за някой, който не е много добре запознат с историята на американската астронавтика.

Червената птица в горния десен ъгъл е знак на почит към бившия програмен мениджър на „Орион“ и директор на космическия център „Джонсън“ Марк Гайер, починал през 2021 г. Гайър бил фен на бейзболния отбор St. Louis Cardinals, който има червена птица на логото си.

Наборът от точки и тирета над бордовия компютър се чете от долу нагоре като Чарли. Това също е отдаване на почит. Чарли Лундквист, заместник програмен мениджър на „Орион“, е починал през 2020 г. Работил е по „Орион“ от 2008 г.

Поредица от числа, започващи с 1, били нанесени точно под бордовия компютър. Това са кодове на страните, работили по разработването на сервизния модул. Това са САЩ, Германия, Италия, Швейцария, Франция, Белгия, Швеция, Дания, Норвегия, Испания и Нидерландия.

Редът от букви C, B, A, G и F на жълтия стикер вдясно от люка на „Орион“ представляват акордни маркировки. Всяка от буквите е началният акорд на песента от 1954 г. Fly Me to the Moon, написана от Барт Хауърд. Десетилетие по-късно същата песен, изпълнена от Франк Синатра, започва да се асоциира с мисиите на „Аполо“ до Луната.

И накрая, петата тайна се намира в горната част на пилотското кресло вдясно от червеното лого на НАСА. Това е двоичният код на числото 18. По такъв начин НАСА намеква, че агенцията продължава експедиции до Луната от точката, където „Аполо 17“ спря преди 50 години (през 1972 г.).

