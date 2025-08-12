Ще го закъсаме ли за бензин без специална биодобавка? Отговорът от експерт

На доста от големите бензиностанциите бензинът свършва и наистина има бензиностанции, които стоят без гориво с дни. Бензин има да се удавим, но няма биоетанол, който да се вложи в него, за да може хората да зареждат гориво. Това заяви пред БНТ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Още: КЗП иска от бензиностанциите да обосноват повишението на цените

Идва ли криза за бензин?

По думите му големите български компании са сключили договор за доставка на биодобавката в бензина, но заради некоректно изпълнение на договора се получава така, че бензинът няма такава добавка. Никой няма вина в страната за създалата се ситуация заради един производител, на който не отговарят сертификатите за качество на суровината, посочи Хаджидимитров. Компанията, която не изпълнява ангажиментите си, е украинска.

Той добави, че няма бензиностанция, която да няма гориво повече от 2-3 дни. Ситуацията е доста неприятна, върви се към разрешаване и през септември месец ще има повече количества да се регулират доставките на биодобавката в нашата страна, надява се Хаджидимитров. „Този проблем е от 3-4 седмици, като в последните седмици запазихме мълчание, но няма как, защото повечето хора виждат, че на бензиностанциите няма гориво“, изтъкна Хаджидимитров.

Според него има уговорки доставките на биодобавките да пристигнат около 14-15 август, но до края на месеца трябва да има вече нормализиране на доставките. Самото сертифициране става в рамките на 4 часа и няма да има проблем да бъде направено, увери експертът.

Хаджидимитров увери, че няма скок на цената на бензина в резултат на липсата на специалната биодобавка. Той смята, че ако се стигне до една евентуална продажба на „Лукойл“ трябва да е на някой голям представител на пазара на горива, който знае как да се управляват рафинерии.

