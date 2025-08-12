Идва ли краят на жегите и сухото време: Проф. Георги Рачев с отговора

Топло е, защото е лято и е август месец. Ще нахлуе малко по-студен въздух, но остава топло и ужасно сухо. Никакви валежи не се очакват. От днес прониква малко по-хладен въздух, който ще понижи температурите с около 3 градуса. Европа е обагрена изцяло в червено – температури от 32 – 35 градуса. Горещо е и на Балканите. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"След 2 седмици (26 август), може да очакваме евентуални валежи, но те ще са в рамките на 5-6 литра на квадратен метър, което е абсолютно нищо", заяви той.

В София в петък (15 август) се очаква леко захлаждане. Но температурите пак ще са над 30 градуса.

"Сухо и дори дърветата започнаха да пожълтяват", каза синоптикът. И добави: "Това е природата и нищо не може да се направи".

Времето днес

Във вторник, въпреки очакваното захлаждане, все пак ще остане опасно горещо. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в София – около 33 градуса.

В Дунавската равнина и в Югоизточна България вятърът ще остане умерен от изток-североизток. В останалата част от страната ще е слаб. Ще се задържи слънчево, главно в планините ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми.

До края на седмицата ще се задържи слънчевo и горещo, с предимно до умерен вятър. Временни увеличения на облачността ще има в петък, но дори тогава вероятността за валежи е малка. Дневните температури през периода слабо ще се понижат и ще са предимно между 30 и 35 градуса.