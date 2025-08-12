Войната в Украйна:

Идва ли краят на жегите и сухото време: Проф. Георги Рачев с отговора

12 август 2025, 07:55 часа 861 прочитания 0 коментара
Идва ли краят на жегите и сухото време: Проф. Георги Рачев с отговора

Топло е, защото е лято и е август месец. Ще нахлуе малко по-студен въздух, но остава топло и ужасно сухо. Никакви валежи не се очакват. От днес прониква малко по-хладен въздух, който ще понижи температурите с около 3 градуса. Европа е обагрена изцяло в червено – температури от 32 – 35 градуса. Горещо е и на Балканите. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"След 2 седмици (26 август), може да очакваме евентуални валежи, но те ще са в рамките на 5-6 литра на квадратен метър, което е абсолютно нищо", заяви той.

ОЩЕ: Жълт код за жеги в 11 области

В София в петък (15 август) се очаква леко захлаждане. Но температурите пак ще са над 30 градуса.

"Сухо и дори дърветата започнаха да пожълтяват", каза синоптикът. И добави: "Това е природата и нищо не може да се направи".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Времето днес

Във вторник, въпреки очакваното захлаждане, все пак ще остане опасно горещо. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в София – около 33 градуса.

ОЩЕ: Идва най-дългият горещ период: Прогнозата за времето с Николай Василковски

В Дунавската равнина и в Югоизточна България вятърът ще остане умерен от изток-североизток. В останалата част от страната ще е слаб. Ще се задържи слънчево, главно в планините ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми.

До края на седмицата ще се задържи слънчевo и горещo, с предимно до умерен вятър. Временни увеличения на облачността ще има в петък, но дори тогава вероятността за валежи е малка. Дневните температури през периода слабо ще се понижат и ще са предимно между 30 и 35 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Валежи Жега прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес