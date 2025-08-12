Криза и недостиг на бензин в България - да или не? Отговори от БПГА

"Бензин има в изобилие, нека успокоим хората". Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев. По думите му, единственото затруднение са доставките на биоетанол, защото станала "перфектната буря" - затворила важна фабрика в Унгария, има европейски ограничения от Украйна. Но Бенчев изрази мнение, че най-лошото е зад гърба ни.

"Чух доста безотговорни изказвания как има криза на горива, криза за бензин – не трябва да се говорят такива безотговорни неща", подчерта Светослав Бенчев пред bTV. Той добави – като има бензиностанция със знак, че няма бензин, на следващата има. И на няколко пъти каза, че логистичните проблеми са решени.

На изричен въпрос дали затрудненията са преодолени, отговорът беше: "Стараем се, смятам, че бързо ще се преодолее". Бенчев каза, че се правят и логистични коридори за доставки от Румъния.

Пред БНТ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива каза, че има уговорки доставките на биодобавките да пристигнат около 14-15 август, а до края на месеца трябва да има вече нормализиране – Още: Ще го закъсаме ли за бензин без специална биодобавка? Отговорът от експерт

Светослав Бенчев напомни, че по закон трябва да има определен процент биоетанол в бензина като добавка, но и каза, че това не е проблем само за България. Той каза, че биогоривата са част от стратегията на ЕС за борба с климатичните промени и че в някои държави има сериозен дял зелена енергия в транспорта, но при България не е така – затова ние изпълняваме задълженията си през биоетанола.

Петролът, горивата и еврото

Същевременно Бенчев прогнозира, че не смята, че ще има някаква рязка промяна в цените на горивата. За август цените на горивата в България са с около 1-2% по-ниски спрямо юли, потвърди той. От години нямаме лятно поскъпване, защото няма причина да се случва – може да има при много голяма ситуация на американския пазар, голямо търсене там, но такова нещо не е било, каза още Бенчев.

Заради преминаването към еврото, председателят на БПГА заяви, че ще има малко затруднения, най-вече поради напасване какви касови наличности да има по бензиностанциите. Той обаче не вижда това като сериозен проблем.