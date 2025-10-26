Неизвестен космически обект "намига" на Земята, но няма физическа форма

Обектът, наречен ASKAP J144834-6856, излъчва радиовълни с период от 1,5 часа (90 минути), създавайки "мигащ" ефект в Космоса. НАСА обяви откритието, потвърждавайки неговата "неизвестна природа" и "липса на физическа форма", предаде испанският портал ECOticias. Обектът е открит с помощта на австралийския телескоп Square Kilometer Array Pathfinder. Той показва уникални радиационни характеристики, невиждани досега в никое друго небесно тяло.

Неговите изблици имат сложна поляризация (варираща от 35% до 100%) и хармонична структура, която се променя с всеки цикъл. Астрономите казват, че това откритие добавя ново измерение към изучаването на дългопериодичните радиопреходни явления – редки енергийни източници със свръхсилни магнитни полета, които излъчват сигнали в продължение на минути или часове.

Обектът няма физическа обвивка

За разлика от планетите, звездите или дори пулсарите, ASKAP J144834-6856 няма физическа обвивка. Това е чиста форма на енергия, която съществува като радиоверига, а не като материално тяло. Учените го сравняват с "вълнов възел", който съществува само в радиацията.

Според учените източникът може да е магнетар – неутронна звезда с екстремно магнитно поле или дори двойна система от бели джуджета. Някои експерти предполагат, че може да е нов тип пулсар, разкриващ досега неизвестни физически механизми на Вселената.

Като цяло обектът излъчва на всеки 1,5 часа. Спектърът му е теснолентов, със стръмен наклон. Поляризацията варира от 35% до 100%. Открит е в целия спектър, от рентгенови лъчи до радиовълни.