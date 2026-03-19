Загуби за милиони долари от принудително клане на добитък в Русия

Загубите на животновъдите от принудително клане на добитък в Русия надхвърлят 1,5 милиарда рубли (18 млн. долара), като най-засегната е Новосибирска област. Това обяви руското издание "Известия".

Отделно, непокритите загуби на фермерите възлизат на приблизително 368 милиона рубли, според изчисление на центъра "Аналитикс.Бизнес.Право", поръчано от "Известия".

От края на 2025 г. насам са регистрирани огнища на инфекции, включително пастьорелоза, бяс и африканска чума по свинете, в най-малко 10 региона, включително Чувашия, Новосибирска, Омска и Самарска области. В резултат на това до 90 000 животни са били подложени на клане.

Още: Пак "гръм в рая на Путин": Съпротива срещу клане на уж болен добитък мобилизира руската милиция (ВИДЕО)

Властите в Русия започнаха да изплащат обезщетения – средно около 70 000 рубли на крава с тегло 400 кг – но фермерите смятат това за много подценена цена, тъй като не покрива действителните загуби и разходите за възстановяване на фермите им. Ситуацията е най-остра в Новосибирска област, където е обявено извънредно положение и действията на регионалните служители се разследват. Губернаторът на Новосибирска област Андрей Травников заяви, че предприетите мерки са "строги, но абсолютно необходими".

Междувременно местни жители съобщиха в социалните мрежи, че пристигналите сутринта на 19 март, за да унищожат добитъка във фермата "Водолай" в Козиха, Ордински район, Новосибирска област, са напуснали селото, но кравите са останали невредими. По-рано Владимир Гуркин, собственик на "Водолай", публикува видео, показващо фермата му със здрави крави. Той също така съобщи, че в края на февруари районният ветеринарен отдел е приложил неизвестна ваксина на животните, което е причинило заболяване на 17 крави. В началото на март са направени тестове на добитъка и е установено "особено опасно заболяване", но фермерът отказа да разкрие подробности. Според него фермата има 600 крави и 200 овце.

Още: Руските фермери викат на помощ армията да се върне от Украйна да ги защити от Путин (ВИДЕА)