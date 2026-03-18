Учени откриха нова планета с магмен океан и лоша миризма

Астрономите отдавна вярват, че видовете планети в нашата галактика са добре известни - те са или скалисти „суперземи“, или мини-Нептуни, обвити в плътна газова обвивка. Ново откритие принуди учените да преосмислят този модел – и, както се шегуват изследователите, той дори „мирише“ на развалени яйца, пише Interesting Engineering.

Планетата, която има магмен океан и аромат на развалени яйца

Както беше отбелязано, в проучване, публикувано на 16 март в научното списание Nature Astronomy, учените съобщиха за откриването на нов тип планета – така наречените „серни светове“, където съществува постоянен глобален океан от разтопена лава.

Въпросната планета е L 98-59 d, разположена на приблизително 35 светлинни години от Земята. Първоначално се е смятало, че е нормална скалиста планета. Данните, получени от космическия телескоп „Джеймс Уеб“, обаче разкриха неочаквано ниска плътност, което озадачава изследователи от Оксфордския университет.

Твърди се, че тази планета е приблизително 1,6 пъти по-голяма от Земята, но значително по-малко плътна от очакваното. Освен това, атмосферата ѝ съдържа големи количества сероводород, газ с характерна миризма на развалени яйца. Тази химическа смес показва много по-сложна планетарна структура от просто скалиста повърхност.

Откритието на L 98-59 d оспорва дългогодишното схващане в астрономията, че малките екзопланети могат да бъдат само газови джуджета или водни светове, покрити с океани и лед.

Вместо това, тази планета представлява нов клас обекти, характеризиращи се с високи концентрации на тежки серни молекули.

Според водещия автор на изследването, д-р Харисън Никълс от катедрата по физика на университета, настоящата система за класификация на малките планети може да е прекалено опростена. Той отбеляза, че макар такава разтопена планета да е малко вероятно да поддържа живот, нейното съществуване демонстрира изключителното разнообразие от светове извън Слънчевата система.

Компютърни модели показват, че L 98-59 d крие огромен магмен океан от разтопени силикати, потенциално достигащ хиляди километри дълбочина. Този слой действа като вътрешен резервоар на сяра.

Разтопената мантия постоянно отделя в атмосферата газове, съдържащи сяра, по-специално сероводород. В същото време вътрешните процеси на „рециклиране“ помагат на планетата да поддържа плътна, богата на водород атмосфера, която в противен случай би била ерозирана от мощното рентгеново лъчение от звездата ѝ.

Поглед към миналото на скалистите планети

Историята на L 98-59 d се определя от непрекъснатия обмен на материя между разтопената ѝ вътрешност и атмосферата. Ултравиолетовата радиация на звездата причинява образуването на серен диоксид в горните слоеве на атмосферата, докато обширен подземен магмен океан запазва и постепенно освобождава летливи газове в продължение на милиарди години.

Учените споделят, че това може да показва, че планетата е еволюирала от по-голям обект от типа на Нептун до сегашното си състояние.

„Макар че е малко вероятно някой да иска да почива на планета, която мирише на изтичане на газ, L 98-59 d би могла да помогне на учените да разберат миналото на скалистите планети. В края на краищата, всички такива светове, включително Земята и Марс, някога са започнали живота си като разтопени планети с океани от магма“, се казва в статията.

Както обяснява д-р Ричард Чатерджи, компютърните модели позволяват на учените по същество да „върнат времето назад“ и да проследят как се е развила тази необичайна екзопланета.

