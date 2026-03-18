Откриха гигантска пирамида на Марс: Експеримент на ЦРУ или следи от древна цивилизация?

Изследователи откриха гигантска тристранна пирамида на повърхността на Марс, която НАСА нарича игра на природата, а ентусиасти и бивши агенти на ЦРУ твърдят за следи от древна цивилизация.

Мистериозната марсианска „пирамида“ в каньона Кандор Хасма

Мистериозна пирамидална структура на повърхността на Марс предизвика разгорещени дебати онлайн и съживи теориите, че някога на Червената планета може да е съществувала високоразвита древна цивилизация. За това пише „Дейли Мейл“.

Сензационната находка е открита на видео от американската космическа агенция от изследователя Кийт Лейни. Той е проучил изображения, направени от Mars Global Surveyor (MGS) през 2001 г. Мистериозната „пирамида“ се намира в западната част на Кандор Хасма, един от най-големите каньони в долината Маринер, която е втората по дължина и дълбочина каньонска система в цялата слънчева система.

Американската космическа агенция НАСА официално заяви, че тази структура е изключително природно образувание. Регионът е известен със своите стръмни скали, свлачища и пластови геоложки формации, които са способни да създават необичайни релефи. Изследователите обаче категорично не са съгласни с това.

„Ако това беше намерено някъде на Земята, определено щяхме да правим разкопки там досега“, казва Кийт Лейни.

Тази теория се подкрепя и от изследователя на Марс Джордж Хаас. В научния си труд той подчертава, че структурната форма на тази тристранна пирамида е реална и демонстрира ниво на геометрия и симетрия, което потвърждава висока вероятност за нейния изкуствен произход.

Тайни проекти на ЦРУ и „стаи на чудовища“

Интересът към марсианската аномалия беше подхранен и от разсекретени документи на Централното разузнавателно управление на САЩ в края на 2025 г. Оказа се, че агенцията е провеждала тайни експерименти в опит да научи повече за Червената планета.

В проект с кодово име „Звездна врата“ изследователите уж пренасят съзнанието на участниците в теста в миналото чрез астрална проекция. Един от участниците описва, че е видял мистична пирамида и път, които показват наличието на древна цивилизация.

Освен това, бившият агент на ЦРУ Джо Макмонигъл потвърди, че агенцията е провеждала експерименти, при които са регистрирани пирамиди, подобни на тези на Земята, на повърхността на Марс. Той дори описва пирамида, по-голяма от египетските, която е била изпълнена с гигантски помещения - така наречените „чудовищни ​​стаи“.

Въпреки че е невъзможно да се докаже изкуственият произход на тези структури без физическо кацане на Марс, новите открития в изображенията на НАСА продължават да подхранват теориите за космическото минало на нашата слънчева система.

Междувременно учени разкриха, че на Марс може да съществуват сложни форми на живот, подобни на сухоземните насекоми и влечуги . Тази хипотеза беше изказана от професор Уилям Ромозер от университета в Охайо, който анализира многогодишни изображения от марсохода Curiosity на НАСА.

