Радар за икономика: Най-важните новини на 19 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 19 март 2026 г.

Преструктуриране на БЕХ няма да има, България губи над 400 млн. евро по ПВУ

Планираното преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), договорено с Европейската комисия, на практика няма да се състои на този етап заради липса на готов финансов план. Това поставя под сериозен риск над 400 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с четвъртото и петото плащане, част от общ пакет за над 2,5 млрд. евро.

Голяма промяна с пенсиите на работещите пенсионери: Важна новина от НОИ

Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на повече от 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си от 1 април 2026 г., съобщиха от НОИ. Миналата година по същия ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение на размера им беше около 11 лв., а общият разход за бюджета през 2025 г. за преизчислените пенсии беше около 45 млн. лв.

След ударите в Близкия изток: Огромен скок в цената на природния газ в Европа

Цената на природния газ в Европа скочи рязко след ескалацията на напрежението в Близкия изток и атаките срещу енергийна инфраструктура и газови находища в Катар и Иран, достигайки най-високите си равнища от началото на конфликта. Поскъпването на синьото гориво отразява засилените опасения на пазарите за прекъсване на доставките след атаките срещу ключова енергийна инфраструктура в региона, което допълнително увеличава несигурността на енергийните пазари на континента.

Рязка промяна в цената на петрола за Европа

Цената на петрола се повиши рязко в днешната сутрешна азиатска търговия, особено тази на сорт Брент, на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като Иран нанесе удари по енергийна инфраструктура в региона, предаде Ройтерс. Разликата в цените между двата основни сорта остава значителна, като американският лек суров петрол се търгува при най-голямата си отстъпка спрямо Брент от 11 години.

На фона на войни и кризи: ЕЦБ взе решение за лихвите

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази нивото на основните лихви въпреки войната в Близкия изток и предизвикания от нея ръст на цените на енергоизточници - ход, което беше очакван от анализаторите. Това стана след двудневно заседание на институцията, в което България участва за втори път като пълноправен член на еврозоната и за първи път с право на глас - в лицето на управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

