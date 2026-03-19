Дания се е подготвила за война със САЩ за Гренландия

През януари датските военни сили са били спешно разположени в Гренландия. Те са донесли експлозиви, за да унищожат писти в Нуук и Кангерлусуак, с цело предотвратяване на евентуален десант на американската армия. Донесли са и запаси с кръвни банки от датски болници, за да има за ранени войници в случай на боеве. Това съобщи датската телевизия DR.

Операцията беше официално представена като учения "Арктическа издръжливост", но източници в датската преса вярват и твърдят, че това е подготовка за по-сериозен конфликт.

Какъв е бил планът - потенциална военна операция на САЩ да бъде превърната в толкова скъпа и сложна кампания, че Вашингтон да бъде възпрепятстван от завземането на острова със сила. Точно това, което в момента прави Иран, за да се отбранява от съвместния военен натиск на САЩ и Израел.

