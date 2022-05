Осем обсерватории заснеха първото изображение на черната дупка в центъра на Млечния път

Черната дупка се намира на разстояние около 27 хиляди светлинни години от Слънцето и е свързана с радиоизточника Sagittarius A* (Sgr A*, Стрелец A*, произнася се „Стрелец A със звездичка“).

Новите резултати от изследването на Млечния път бяха представени на съвместна конференция на учени от Европейската южна обсерватория (ESO) и Колаборацията EHT.

Астрофизиците успели да разгледат Стрелец A* благодарение на нови методи за обработка на получените данни, което им отнело пет години. Проектът EHT стартира през април 2017 г. - осем обсерватории в различни части на Земята работят като един телескоп с дължина на вълната 1,3 милиметра. Областта на интерес за този проект била черната дупка в центъра на галактиката M87, както и черната дупка Стрелец A* в центъра на нашата галактика.

През април 2019 г. учените съобщиха за първото изображение на сянката на черна дупка, свръхмасивната черна дупка в центъра на активната гигантска елиптична галактика M87 (Месие 87, известна още като Дева А). Масата на свръхмасивната черна дупка в центъра на M87 е около 6,5 милиарда слънчеви маси. Това е около хиляда пъти повече от това на черната дупка Sgr A*. Разстоянието до M87 е около 55 милиона светлинни години, разстоянието до Sgr A* е около 27 хиляди светлинни години. Но въпреки факта, че Стрелец A* е много по-близо до нас, беше по-трудно да се получи изображение на сянката на тази черна дупка.

