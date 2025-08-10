Известен руски режисьор се удавил в България

Театралният режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Черно море, докато бил на почивка в България. Той плувал в морето, предава контролираната от руската държава агенция ТАСС, позовавайки се на думи на директора на Държавния академичен театър „Евгений Вахтангов“. По-рано актрисата Варвара Шмикова съобщи в социалните си мрежи за смъртта на Бутусов. Той почина на 64-годишна възраст.

„Ужасна мъка. Почивай в мир, скъпи Ю. Н.“, написа тя във "Фейсбук".

Кой е Бутусов?

Юрий Бутусов е роден на 24 септември 1961 г. в Гатчина. Той е бил главен режисьор (2011-2017 г.) и художествен ръководител (2017-2018 г.) на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет“. От 2018 до 2022 г. Бутусов заема поста главен режисьор на Държавния академичен театър „Е. Б. Вахтангов“. Сътрудничил е и с театър „Сатирикон“, Московския художествен театър „Чехов“, Александринския театър и други.

Последните инциденти в морето

Фаталните инциденти по Българското Черноморие в периода от 1 юни до 8 август са 15 по неофициални данни. Като цяло те намаляват в сравнение с миналата година.

Преди дни 18-годишно момче бе завлечено от силното течение в морето край Приморско и изчезна.

През юли спасител на втория пост на Южния плаж в Несебър извади от морето мъртъв мъж, като мъжът бил обявен за издирване предния ден. Органите на реда успели само да открият велосипеда му, изоставен на плажа в Равда.

Само дни преди това 44-годишен мъж почина при инцидент на неохраняем плаж в района на "Ченгене скеле", известен като плаж "Спирка Моряк". Преди да се стигне до фаталния край мъжът употребил голямо количество алкохол и влязъл в морето. Въпреки оказаните му реанимационни дейности, изкуствено дишане и сърдечен масаж - мъжът починал.

През юни 76-годишна жена почина на плажа в Свети Влас. Знае се, че жената е паднала в морето на около 15 метра от брега, като дълбочината на водата й била до коляното. Мъже извадили старозагорката от морето, но същата имала затруднено дишане и починала преди пристигане на лекарския екип. ОЩЕ: Добри новини: Намаляват фаталните инциденти на морето