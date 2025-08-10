Помощник на Томаш разкри как е привлечен огромен провал в ЦСКА, Бербатов и Стилиян Петров с основна роля (ВИДЕО)

Бившият треньор на вратарите на ЦСКА Тодор Кючуков, който бе част от щаба на Александър Томаш, даде обширно интервю в подкаста "Цената на успеха". Специалистът обясни колко трудно е преживял раздялата със столичния гранд и разкри всички подробности около привличането на опитния централен защитник Лиъм Купър. От екипа на Томаш е трябвало да действат много бързо и са потърсили Стилиян Петров, Димитър Бербатов и Илия Груев за мнение. И тримата се изказали ласкаво за бранителя.

Тодор Кючуков: 10 дни се изолирах след раздялата с ЦСКА

"Изживях много трудно раздялата. 10 дни се изолирах от всички. Заминах за чужбина за 1 седмица, за да си изчистя главата, да си начертая пътя, който ми предстои", призна Кючуков. "За мен нямаше какво повече да направим като психическа и тактическа подготовка за финала за Купата. Ние вдигнахме много високо летвата като очаквания. Едва ли не бяхме фаворит, което реално не е така, защото знаем докъде е стигнал Лудогорец като клуб, футболисти, организация. ЦСКА в момента тръгва по този път. Това натежа на футболистите", върна лентата назад той.

ОЩЕ: „Трагичен ЦСКА! Любо или Стойчо със сигурност ще вдигнат отбора, но изглеждат като временен вариант“

Как е привлечен Купър в ЦСКА?

"Трябваше ни централен защитник. Даде ни се списък от наблюдавани играчи от ЦСКА. Купър и мисля, че още един чужденец, бяха опциите. Ние трябваше да решим за два дена дали трябва да действаме. Искахме да освежим отбора след четирите загуби преди нас. Почнахме да събираме информация за Купър. Звъннахме на Стилиян Петров, Димитър Бербатов и Илия Груев. Мисля, че Бербатов говори с Дарън Флечър, Стилиян също говори с някой известен. Всички казаха едно и също за Лиъм. Страхотен футболист и характер. Ние усетихме, че в съблекалнята няма характер. Не можехме да се опрем на някого да поведе отбора", смята специалистът.

"Когато 3 независими източници казаха, че Лиъм е този характер, предложихме го на ръководството. За мен проблемът при Лиъм е хроничната контузия в прасеца. Реално той не успя с играта си да убеди публиката най-вече. Сигурен съм, че всеки един в съблекалнята имаше респекта на Лиъм. Той беше единственият такъв футболист. Никой не е казал, че той прави каквото си иска. Той си говореше с всеки, опитваше да помага - от най-малкия до тези с голямото его. Лиъм като говореше, всички мълчаха", разкри бившият треньор на вратарите на ЦСКА.

ОЩЕ: ЦСКА продължава без победа в Първа лига! Черно море затегна примката около врата на Душан Керкез