Откриха междузвездна планета, поглъщаща материя с рекордна скорост

Телескопите "Джеймс Уеб" и VLT са забелязали свободно носеща се планета, поглъщаща материя с рекордна скорост, проявявайки поведение близко до това при образуването на звезда, пише "Лайв сайънс". Въпреки че много междузвездни планети, които се носят свободно в космоса, без да обикалят около звезда, са били откривани и преди, изглежда, че тази – известна като Cha 1107-7626, е най-бързо нарастващата свободно движеща се планета, откривана досега, като поглъща 6,6 милиарда тона (6 милиарда метрични тона) материя в секунда, според наблюденията с "Много големия телескоп“ (VLT) в Чили и космическия телескоп "Джеймс Уеб“.

Стремителното нарастване на екзопланетата може да помогне на изследователите да научат повече за разликата между голяма планета и малка звезда, съобщава научният екип в The Astrophysical Journal Letters.

"Основната мотивация на проучването на такъв вид обекти е да разберем дали те са бивши планети, които са били изхвърлени от техните планетарни системи, или са се формирали "изолирано“ от гравитационния колапс на молекулярния облак, подобно на звездите“, обясни в имейл за "Лайв сайънс“ водещият автор Виктор Алмендрос-Абад, астроном в Астрономическата обсерватория в Палермо, Италия.

Екипът забелязва "изблик за акреция (нарастване)“, който става, когато планетата внезапно привлича много материал от обкръжаващия я диск от газ и прах. Cha 1107-7626 нараства от този източник на материал, но проучването показва, че нивото на акреция не е постоянно. Например през август 2025 г. планетата е нараствала осем пъти по-бързо, отколкото няколко месеца по-рано.

Такива изблици предполагат, че междузвездните планети може би са нещо като млади звезди, тъй като тези внезапни изблици за поглъщане се наблюдават при звездите. Но тъй като междузвездните планети са много по-малки от звездите, не е ясно къде пътищата за формирането им се разклоняват, пише БТА.

