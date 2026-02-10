Ярък обект се насочва към Слънцето: Учени обясниха какво може да се случи

Нова комета се приближава към Слънцето и вече е привлякла вниманието на астрономите. Това се дължи главно на произхода ѝ. Тя е част от група комети, които от време на време стават много ярки за кратко време. Това съобщава Space.com.

Ярка комета приближава Слънцето

Към днешна дата учените познават 66 групи комети, от които 15 са добре проучени и обозначени с буквите от A до Q. Смята се, че всички те са фрагменти от гигантска „родителска“ комета с диаметър над 100 километра, която се е разпаднала в древността.

Новата комета, обозначена като C/2026 A1 (MAPS), беше открита на 13 януари от обсерваторията MACS1 в Сан Педро де Атакама, Чили. Учени са определили орбитата на комета, която показва, че тя е член на семейство Кройц. Това е изненадващо, защото не е наблюдавана такава комета толкова далеч от Слънцето с толкова дълго време на предварителна проверка - 11,5 седмици - преди да достигне най-близката си точка до Слънцето (перихелий).

Комета MAPS се движи по изключително удължена орбита. В началото на април тя би трябвало да се приближи до нашата звезда на критично разстояние - само на 120 хиляди километра от повърхността на Слънцето. Ако леденото ядро ​​на кометата може да издържи на такава колосална температура и да не се разпадне преждевременно, обектът би могъл да стане толкова ярък, че ще бъде видим дори през деня с просто око.

Ако тази комета започне да се разпада директно по време на приближаването си към нашата звезда, това би могло да предизвика внезапна и мощна светкавица на яркостта, която би я направила видима за жителите на цялата планета.

Предишният рекорд се държеше от ярката комета C/1965 S1 (Икея-Секи), която беше само на 33 дни от перихелия.

Припомняме, че ООН официално обяви, че е включила мистериозния междузвезден обект 3I/ATLAS в годишните учения за планетарна отбрана поради неговото „странно поведение“.

Небесното тяло 3I/ATLAS предизвика активни дискусии сред учените, като някои експерти не изключват възможността то да има извънземен произход. НАСА обаче настоява, че мистериозният междузвезден обект е комета и това е едва третият документиран случай на проникването му в нашата слънчева система, въпреки че поведението на обекта наистина е необичайно.

Открита през юли 2025 г., 3I/ATLAS направи най-близкото си приближение до Слънцето на 29 октомври със скорост от около 240 000 км/ч.

