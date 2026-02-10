Учени откриха 1500-годишна звездна карта на бащата на астрономията

Учени откриха най-ранната в света звездна кариопсиса върху древен ръкопис. Това е станало възможно благодарение на съвременните технологии, съобщава Daily Galaxy. Ето какво е известно за тази древна астрономическа карта.

1500-годишната звездна карта на древногръцкия астроном Хипарх

Отбелязва се, че древногръцкият астроном Хипарх, известен като „бащата на астрономията“, е картографирал звездите с око преди повече от 1500 години. Трудът му обаче е бил загубен в продължение на векове. Картата, направена от него, най-после е открита.

Използвайки рентгенови лъчи и други технологии, учените са открили тази карта под слоеве религиозни текстове. Изданието подчертава, че това е поразителен пример за това колко прави са били ранните астрономи.

Доскоро от работата на Хипарх бяха известни само препратки от втора ръка и няколко символа, издълбани върху статуи, като например Фарнезкия атлас, докато действителните звездни позиции от неговата карта липсваха.

Учени, водени от Виктор Гиземберг от университета в Сорбона, открили следи от древногръцка писменост върху палимпсест, пергаментов ръкопис, който е бил изтрит и използван повторно. Те използвали рентгенови лъчи от ускорителя на частици в Националната ускорителна лаборатория SLAC, за да разкрият изтрития текст.

Изследователите споделиха, че оригиналното мастило, използвано от Хипарх, е имало различен химичен състав от по-късните религиозни писания, което позволява те да бъдат разграничени чрез правилно сканиране.

Ръкописът в момента се съхранява в Музея на Библията във Вашингтон. Той е толкова крехък, че е трябвало да бъде транспортиран ръчно до лабораторията в контейнери с контролиран климат.

Общо учените сканирали 11 страници, използвайки изключително кратки рентгенови импулси, всеки с продължителност само десет милисекунди, и фокусирали лъча върху област, не по-широка от човешки косъм. С напредването на сканирането, знаците на изтрития гръцки текст започнали ясно да се появяват на екрана.

Учени разкриха, че звездната карта на Хипарх е съставена от десет по-стари текста на гръцки и арамейски език и в крайна сметка е пренаписана на сирийски с добавяне на религиозни писания от Свети Йоан Лествичник. Това натрупване би могло завинаги да погребе наследството на астронома, но с помощта на съвременни инструменти и щателна детективска работа, една от най-ранните звездни карти най-накрая видя бял свят.

