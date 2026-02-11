Учени: Спътник на Уран крие може да крие древен океан под ледената си кора

Според ново проучване, анализиращо архивни данни от мисията Voyager 2 и съвременни модели на вътрешната структура на небесното тяло, спътникът на Уран, Миранда, може да крие древен океан под ледената си кора, което теоретично прави тази планета обитаема. Това съобщи изданието earth.com.

Океан под ледената кора на Миранда

Екип от учени, ръководен от Том Нордхайм от Лабораторията по приложна физика на Университета Джонс Хопкинс, откри доказателства, че преди 100 до 500 милиона години под повърхността на Миранда може да е съществувал океан. Смята се, че е бил на 100 километра дълбочина, под слой лед с дебелина не повече от 30 километра. Учените били изненадани, че толкова малка луна може да има толкова много вода.

Космическа мистерия: Учени откриха лимонена планета

Кейлъб Стром от Университета на Северна Дакота и Алекс Патоф от Института за планетарни науки в САЩ също се включиха в работата. Те сравниха изображенията от Вояджър 2 с компютърни симулации на развитието на повърхността на Миранда и вътрешните ѝ процеси. Резултатите показват, че геоложките деформации на луната биха могли да бъдат причинени от топлина, генерирана от орбитален резонанс - гравитационни взаимодействия между Миранда и други луни на Уран.

Въпреки голямото си разстояние от Слънцето, тази топлина би могла да осигури условия, при които водата би оставала течна за дълги периоди от време. Изследователите предполагат, че Миранда би могла да е запазила част от океана си до днес, въпреки че вероятно е много по-малък.

Учени откриха "планета-измамник" в центъра на Млечния път

Необичайната топография на Миранда е наблюдавана за първи път през 1986 г. по време на прелитането на Вояджър 2. След това космическият апарат е предал изображения на малката луна със сложна повърхност: бразди, скали и големи трапецовидни области, наречени корони. Тези структури са ключови за новия анализ.

Учените подчертават, че все още няма доказателства, че океанът е оцелял до днес или че там съществува живот. Но наличието на вода прави Миранда друг възможен „океански свят“ наред с Енцелад или Европа, които отдавна се смятат за обещаващи цели в търсенето на извънземен живот.

„За да разберем истински потенциала на Миранда, трябва да стартираме нови мисии до Уран. Дотогава ще затаим дъх и ще наблюдаваме тази ледена луна с голямо очакване“, се казва в статията.

Астрономи откриха "Планетата на Ада", която според тях не би трябвало да съществува