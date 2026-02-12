НАСА можеше да открие живот на Марс още през 1976 г. и да го унищожи: какво е известно

Резултатите от мисията на Викинг до Марс отново са в центъра на вниманието, като изследователи предполагат, че НАСА може да е открила живот на Марс още през 1976 г.

Какво е известно за мисиите на НАСА до Марс

Ново проучване предполага, че спускаемите модули „Викинг“ на НАСА може да са открили микробни признаци на живот на Марс по време на експерименти през 1976 г. Учените смятат, че резултатите от мисията може да са били погрешно интерпретирани и потенциалните марсиански организми може да са загинали поради условията, при които са проведени тестовете. Това съобщава изданието Iflscience.

През юли и септември 1976 г. спускаемите апарати „Викинг“ кацнаха на повърхността на Червената планета. Те предоставиха първите подробни изображения на марсианския пейзаж и проведоха биологични тестове на почвата. Един експеримент включваше добавяне на хранителен разтвор, съдържащ радиоактивен въглерод, към пробите: ако в почвата присъстваха микроорганизми, те щяха да преработят веществата и да отделят радиоактивен газ CO2.

Ново откритие за оцеляването на Марс

По време на първия тест инструментът регистрира значително отделяне на радиоактивен 14CO2. След овлажняване на почвата също са наблюдавани отделяне на кислород и обмен на CO₂. Последвалите опити обаче не дадоха очаквано увеличение на показателите в случай на активен микробен метаболизъм. В резултат на това тогавашният екип на мисията заключи, че на Марс не са открити органични съединения и резултатите могат да бъдат причинени от химични процеси или замърсяване на земята.

Нов анализ хвърля съмнение върху това. Изследователите отбелязват, че спускаемият апарат „Феникс“ е открил перхлорати в марсианската почва. По-късно е показано, че под въздействието на перхлорати органичните съединения могат да се разградят, за да образуват хлорирани органични вещества - това са следите, които „Викинг“ е регистрирал по това време. Това може да показва не липсата на органични вещества, а по-скоро тяхното наличие.

Авторите също така предполагат, че евентуални марсиански микроорганизми биха могли да бъдат в латентно състояние и да се активират само при наличие на влага и топлина. В този случай излишната вода, добавена по време на експеримента, би могла да ги е унищожила. Като хипотеза екипът предлага модел на бактериален автотроф, който диша съхранен кислород и е способен да фиксира въглерод дори в минимални количества водна пара. Изследователите са нарекли тази потенциална форма на живот BARSOOM - на името на фантастичното име на Марс от романа на Едгар Райс Бъроуз „Принцесата на Марс“.

Същевременно авторите подчертават, че тяхната работа не е доказателство за съществуването на живот на Марс. Това е опит за съживяване на научния дебат около данните от 1976 г.

