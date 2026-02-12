"Огнен пръстен" на Слънцето: Кога и къде може да се наблюдава

На 17 февруари над Антарктида ще се случи пръстеновидно слънчево затъмнение, когато Луната ще блокира по-голямата част от Слънцето, оставяйки „огнен пръстен“ в небето. Това съобщава колумнистът по астрономия Антъни Ууд, пише изданието Space.

"Огнен пръстен" в небето

Според него това е първото слънчево затъмнение за 2026 г. и едно от най-зрелищните астрономически явления за годината. По време на затъмнението Луната ще бъде разположена така, че да покрива централната част на Слънцето, оставяйки видима само тънка външна ивица, създавайки впечатление за горящ пръстен в южното небе. Този вид затъмнение се нарича пръстеновидно.

Явлението ще започне в 7:12 ч. източно време (12:12 ч. GMT) и ще продължи 1 минута и 52 секунди. Най-добре ще може да се наблюдава в изследователски станции в Антарктида, където ще бъде достъпно за ограничен брой хора, както и за милионите пингвини, които обитават ледения континент.

За наблюдение на затъмнението в по-отдалечени райони, включително южния край на Южна Америка, югоизточна Африка и части от океаните, то ще бъде частично, създавайки ефекта на Луната, която „отхапва“ парче от Слънцето.

Експертът подчертава необходимостта от предпазливост: гледането на Слънцето без специална защита е опасно и може да доведе до незабавно и необратимо увреждане на очите. За безопасно наблюдение се препоръчва използването на затъмняващи очила или специални слънчеви бинокли, които блокират вредното ултравиолетово и инфрачервено лъчение.

Ууд напомня също, че на 12 август 2026 г. се очаква пълно слънчево затъмнение, така че сега е подходящ момент да се подготви необходимата екипировка за наблюдение на небесни явления.

Също така през август 2027 г. ще се случи рядко слънчево затъмнение , най-дългото за 21-ви век. То ще обхване части от Европа, Африка и Близкия изток, потапяйки тези територии в мрак за повече от шест минути.

Учените разглеждат събитието не само като рядко явление, но и като голям природен експеримент за изследване на въздействието върху екосистемите и устойчивостта на слънчевата енергия. Според учените, около 89 милиона души ще бъдат в зоната на пълната фаза, за които слънчевият ден ще се превърне в зловещ полумрак за няколко минути, пише Ecoticias .

