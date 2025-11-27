Научна еуфория: За първи път регистрираха електрическа активност на Марс

Роувърът „Пърсивиърънс" е получил доказателства, че атмосферата на Марс е електрически активна, откривайки електрически разряди. Тези разряди, наречени също „мини-мълнии", често се свързват с вихрушките, известни като „прашни дяволи", които редовно „бродят" по повърхността на планетата, предаде "Ройтерс".

Повече за научното откритие на Марс

Шестколесният роувър „Пърсивиърънс", който изследва Марс от 2021 г. в местност в северното полукълбо, наречена кратера Джезеро (Йезеро), е засякъл електрическите разряди в аудио и електромагнитни записи, направени от неговия инструмент за дистанционно наблюдение SuperCam. Това е първото документиране на електрическа активност в рядката марсианска атмосфера.

Още: Нови доказателства: Животът на Марс може да е съществувал от много по-рано

„Тези разряди представляват важно откритие с преки последствия за химията на марсианската атмосфера, климата, обитаемостта и бъдещето на роботизираното и човешкото изследване", казва планетарният учен Батист Шид от Института за изследвания в астрофизиката и планетологията във Франция и водещ автор на изследването, публикувано в сп. „Нейчър".

„Електрическите заряди, необходими за тези разряди, вероятно влияят върху преноса на прах на Марс - процес, който е от съществено значение за климата на планетата и който все още не е добре проучен. Тези разряди освен това могат да представляват риск за електронното оборудване на настоящите роботизирани мисии и дори опасност за астронавтите, които един ден ще изследват Червената планета", допълва Шид.

Изследователите са анализирали 28 часа микрофонни записи, направени от роувъра в продължение на две марсиански години, и са открили 55 електрически разряда, обикновено свързани с „прашни дяволи" и фронтове на прахови бури.

„Не открихме мълнии по общоприетата дефиниция. В случая става въпрос за малки искри, дълги може би няколко милиметра, а не за истински мълнии", отбелязва планетарният учен и съавтор на изследването Ралф Лоренц от Лабораторията по приложна физика на университета „Джонс Хопкинс" в Мериленд.

Още: Откриха необичаен камък на Марс: Какво може да означава това?

Шестнадесет от електрическите разряди са записани по време на двете близки срещи на „Пърсивиърънс" с прахови вихри. Друго изследване, публикувано през октомври, установи, че тези вихрушки са често срещано явление на сухия и прашен Марс.

Вътрешната динамика на вихрите води до електрически разряди. „Бих ги нарекъл „мини-мълнии", казва Шид. Явлението се нарича трибоелектричество.

Учените отдавна подозират, че в марсианската атмосфера има електрическа активност. „Това, което наблюдавахме, е резултат от използването на изключително чувствителни инструменти за дълъг период от време, така че можем да открием много малки разряди с енергия, която се равнява на тази на запалването на автомобил", обяснява Лоренц.

Марс се присъединява към Земята, Сатурн и Юпитер като планети, за които е известно, че имат атмосферна електрическа активност. Въпреки че все още не е документирано, други светове в нашата Слънчева система също могат да имат тази характеристика, включително планетите Венера и Уран и луната на Сатурн Титан.

„В пустините на Земята наелектризирането на прах и пясък е добре документирано, но рядко води до действителни електрически разряди. На Марс обаче рядката атмосфера от въглероден диоксид прави това явление много по-вероятно, тъй като количеството заряд, необходимо за генериране на искри, е много по-малко, отколкото на нашата планета", отбелязват изследователите.

Инструментът SuperCam записа първите марсиански звуци през 2021 г., малко след кацането на „Пърсивиърънс" на Червената планета. „Оттогава той се използва ежедневно за слушане на атмосферата, като е съставил плейлист с над 30 часа звуци от Марс, например вой на вятъра, жужене на перките на хеликоптера „Инджинюъти", а сега и тези на електрическите разряди", посочва Батист.

Източник: БТА