27 ноември 2025, 19:39 часа 621 прочитания 0 коментара
Владислав Горанов: Бюджетът не е оттеглен, приет е на първо четене и стои в дневния ред на НС

Спираме да взимаме решения по отношения на бюджета, спираме временно парламентарната процедура. Бюджетът не е оттеглен, той е приет на първо гласуване и стои в дневния ред на Народното събрание. Това коментира в студиото на "Още от деня" по БНТ бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов.

"Кога ще продължим с окончателния вариант на държавната сметка зависи от начина, по който ще се развие през следващите дни комуникацията между партиите, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателите. Още утре този дебат влиза в Министерството на финансите влиза по същество", поясни Горанов.

Според него бюджетът не може да бъде чисто нов най-малко по причина на това, че днешната сметка е резултат с натрупване на всичко, което се е случвало в държавата през последните няколко години.

"Ако днес някой недоволства от параметричните решения в бюджета, трябва да си върне историята на бюджетирането от последните 5 години в периода на политическа криза и да види всички изкривявания как са се натрупали във времето, за да се налага да се води този непопулярен разговор за държавната сметка", уточни той.

Горанов разкритикува и проявите на опозицията в лицето на ПП-ДБ и то няколко седмици преди един от най-успешните интеграционни проекти - влизането в еврозоната, да приключи: "Да се опиташ да оставиш държавата без власт е безотговорно и то с тези нелегитимни способи, защото има едни партии, които губят от участието във властта, но са формирали едно мнозинство, което хич не е просто", обясни той.

Владислав Горанов коментира и заявката на "БСП - Обединена левица", че може да преосмисли участието си в управлението: "Стремежът в следващите седмици няма да бъде да се прекрачват червени линии на някои от партньорите, но пък няма да оставим и единствено отговорността в нашите ръце, защото това е една труда спойка между трудно събираеми понятия като ляво, дясно, център", каза той.

Елин Димитров
