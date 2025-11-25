Метеорит, космически боклук или сигнал от извънземни? Какво е огненото кълбо в Синеморец (ВИДЕО)

Огнено кълбо в небето и силен тътен изплашиха жителите на Синеморец в неделя. В социалните мрежи се появиха кадри от небесния обект. Хората разказват, че шумът е бил като от преминаването на изтребител. "Най-вероятно става въпрос за ярък метеор, който изгаря в земната атмосфера. Няма как да се прецени колко голям е бил", коментира астрофизикът Никола Каравасилев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Мистериозно огнено кълбо премина през Япония (ВИДЕО)

Експертът обясни, че тътенът, който хората са чули, е рядкост. Той е бил вследствие на ударната вълна при навлизането на метеора в земната атмосфера.

"Възможно е обектът, който хората са видели, да е космически боклук - парче от спътник, тъй като пространството се напълни със спътници", посочи той и добави, че такива явления не могат да се предвидят.

На въпрос как гледа на теориите, че чрез такива явления извънземните ни дават знаци, той отвърна с усмивка: "Много ми е интересно как извънземните винаги ни дават едни много завоалирани сигнали. Да дойдат и направо да си го кажа".