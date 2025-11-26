Нови доказателства: Животът на Марс може да е съществувал от много по-рано

Възможно е на Марс да са поддържани условия, благоприятни за живот, за значително по-дълъг период - това е заключението, до което стигна международен екип от учени, след като анализира данни от марсохода Curiosity и ги сравни с подобни образувания в пустините на ОАЕ. Това съобщава Science Alert.

Нови открития за живота на Марс

Въпреки че учените отдавна са единодушни, че Марс някога е имал вода и по-плътна атмосфера, точните граници на „ерата на формиране на живота“ на планетата остават предмет на дебат. Водата започва да изчезва между 4,2 и 3,7 милиарда години, тъй като слънчевият вятър постепенно премахва атмосферата. Смятало се е, че след това Червената планета бързо губи обитаемостта си. Нови изследвания обаче показват, че условията на висока влажност на червената планета може да са се задържали за прекалено дълго време.

Екип, ръководен от Димитра Атри от Центъра за астрофизика и космически науки към Нюйоркския университет в Абу Даби, анализира древни пясъчни дюни във формацията Стимсън, разположена в кратера Гейл. Именно там Curiosity многократно наблюдава доказателства за „литификация“ – процесът, чрез който пясъкът се превръща в скала под въздействието на вода.

Сравнявайки марсианските данни с геоложки формации в ОАЕ, които са се образували във влажни условия, учените стигнали до заключението, че дюните Гейл са взаимодействали с подпочвени води, течащи от близките планини. Това е довело до образуването на минерали на Марс, по-специално гипс – типичен „земен“ индикатор за наличие на вода.

Резултатите потвърдиха предишни открития на Атри и Вигнеш Кришнамурти, представени миналата година на Международната конференция за Марс. Изследователите са убедени, че подобни дюнни системи и подземни води биха могли да поддържат благоприятни условия за дълго време.

На Земята подобни пясъчникови находища често съдържат най-старите следи от живот – микроорганизми, които оставят отличителни структури и минерални находища. По аналогия екипът предполага, че подобни образувания в кратера Гейл може да съдържат следи от древни бактерии, ако някога са съществували на Марс. Изследователите отбелязват, че резултатите не само изясняват картината на еволюцията на марсианския климат, но и сочат към обещаващи места за бъдещи мисии.

