Учени: Какво ще се случи с човешкото тяло, ако се сблъска с черна дупка

Падането в масивна черна дупка е фатално, но повечето хора са пощадени. Учените обаче предупреждават, че Слънчевата система може да съдържа така наречените първични черни дупки, с размерите на атоми, способни да убиват хора. Физикът Робърт Шерер обясни как това микроскопично явление може да разкъса мозъчните клетки и да причини смърт чрез ударна вълна. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Какво ще се случи с човешкото тяло при сблъсък с черна дупка?

Малки черни дупки, теоретично способни да преминат през човек във всеки един момент, може да съществуват незабелязано в нашата слънчева система. Тези обекти, известни като „първични“ черни дупки, варират по маса от 100 000 пъти по-малки от кламер до 100 000 пъти по-големи от масата на Слънцето.

И така, какво би се случило, ако човек се окаже на пътя на такова микроскопично космическо образувание? Професор Робърт Шерър, физик от университета Вандербилт, отбелязва, че последствията биха били изключително тежки. Гравитацията на първичната черна дупка е толкова силна, че би могла да разкъса мозъчните клетки отвътре.

„Достатъчно голяма първична черна дупка, приблизително с размерите на астероид или по-голяма, би причинила сериозни наранявания или смърт, ако премине през вас. Би действала като изстрел“, подчертава професорът.

Първичните черни дупки са хипотетични образувания, които биха могли да се образуват в първите моменти след Големия взрив, когато гигантски маси от материя са се сринали директно в сингулярност. Смята се, че те са пътували през космоса в продължение на 13,8 милиарда години, като постепенно са губили маса.

Според експерти, останките от такива черни дупки днес вероятно имат приблизително масата на астероид, но са компресирани до размера на атом. Въпреки микроскопичния им размер, изчисленията на професор Шерер показват, че сблъсък с такъв обект би могъл да бъде фатален.

При преминаване през тяло, черната дупка освобождава огромна енергия под формата на свръхзвукова ударна вълна и приливни сили. Свръхзвуков шок възниква, когато обект се движи по-бързо от скоростта на звука, създавайки ударна вълна, която се разпространява навън в конус. В случай на черна дупка, такива вълни биха се разпространявали през тъканта на тялото по неговата траектория.

Шерър сравнява това с удара на куршум с голям калибър: енергията се предава на тялото, причинявайки разрушение. Ако масата на черната дупка е достатъчно голяма, това би било достатъчно, за да разкъса вътрешни органи и да причини масивни кръвоизливи.

Вторият смъртоносен фактор са приливните сили, които възникват от различното гравитационно привличане върху различните части на даден обект. Това са силите, които разрушават планетите, които се приближават твърде близо до звездите. Поради малкия размер на първичната черна дупка, нейното гравитационно привличане е много ограничено. Но преминаването през мозъка може да има фатален ефект.

Професор Шерер изчислява, че такава черна дупка би могла да генерира приливна сила от 10 до 100 нютона в мозъчната тъкан. Той отбелязва, че това „би било достатъчно, за да разкъса човешки мозъчни клетки“.

Въпреки ужасяващите подробности, изчисленията на Шерер стигат до заключението, че основната причина за смъртта ще бъде ударната вълна. Черна дупка с маса от приблизително 140 милиарда тона би предизвикала удар, сравним с енергията на изстрел от пушка калибър 0,22 – това би могло да бъде достатъчно, за да убие човек.

„По-малка първична черна дупка би могла да премине през вас, без дори да я усетите. Плътността на такива черни дупки обаче е толкова ниска, че вероятността за такъв сблъсък е практически нулева“, обяснява физикът.

Според класическата физика, падането в черна дупка означава сигурна смърт: гравитационните сили ще ви разтягат като спагети, докато не бъдете унищожени в сингулярност, където пространството и времето се сриват.

