Самостоятелен град, независим от Земята: Илон Мъск разкри идеята си за Марс (ВИДЕО)

18 септември 2025, 21:32 часа 405 прочитания 0 коментара
Илон Мъск планира да построи автономен град на Марс. Той обясни повече за мечтата си пред Fox News.

„Чака ни дълъг път. Не говорим просто да отидем на Марс и да забием знамето. Става въпрос за това да създадем град, който да може да се развива самостоятелно — дори и доставките от Земята да спрат. Повратната точка ще настъпи, когато Марс стане напълно автономен“, каза милиардерът.

По-рано НАСА обяви, че иска да се отправи към Марс още в началото на 2030-те години. Космическото пътуване е планирано на борда на Starship.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Марс SpaceX колонизиране на Марс Илон Мъск
