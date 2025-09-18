Самостоятелен град, независим от Земята: Илон Мъск разкри идеята си за Марс (ВИДЕО)

Илон Мъск планира да построи автономен град на Марс. Той обясни повече за мечтата си пред Fox News.
„Чака ни дълъг път. Не говорим просто да отидем на Марс и да забием знамето. Става въпрос за това да създадем град, който да може да се развива самостоятелно — дори и доставките от Земята да спрат. Повратната точка ще настъпи, когато Марс стане напълно автономен“, каза милиардерът.
По-рано НАСА обяви, че иска да се отправи към Марс още в началото на 2030-те години. Космическото пътуване е планирано на борда на Starship.
