Отборът, който е печелил повече пъти Шампионска лига, отколкото вътрешното си първенство

Най-престижният европейски футболен турнир несъмнено е Шампионска лига - надпреварата на УЕФА, която в миналото бе известна под прозвището Купата на европейските шампиони (КЕШ). Всяка година най-добрите клубове от цяла Европа се изправят един срещу друг в дълга надпревара - първо с групова фаза, а след това и с директни елиминации, докато накрая не останат само два тима, които да определят новия европейски шампион.

Нотингам Форест е два пъти шампион на Европа, а само веднъж шампион на Англия

И макар на хартия Шампионска лига да е най-конкурентната надпревара в Европа, събираща най-добрите отбори на Стария континент, то един клуб е печелил това отличие повече пъти, отколкото собственото си вътрешно първенство. Става дума за английския Нотингам Форест, който е ставал шампион на Европа два пъти в историята си, а в същото време е вдигал титлата на Англия само веднъж в цялата си 160-годишна история.

Създаден през 1865 година, Нотингам е един от клубовете на Острова с най-големи традиции във футбола. Успехите на клуба не са толкова многобройни - общо 11 трофея, но 2 от тях са изключително ценни. Те идват в поредни години - през 1979-та и 1980-та, когато Нотингам се превръща в краля на Европа. По-странното с Нотингам е, че тимът има само една титла в елита на Англия, завоювана през сезон 1977/78.

Именно това е и "златният" период в историята на Нотингам, в който тимът първо става шампион на Англия, а после в две поредни издания триумфира и в Купата на европейските шампиони. Нотингам има и два трофея от ФА Къп, четири трофея от Купата на Лигата, веднъж Къмюнити Шийлд и веднъж Суперкупата на Европа. Така Нотингам на практика има повече трофеи в Шампионска лига от английски грандове като Манчестър Сити (1), Арсенал (0) и Тотнъм (0) и с равен брой с Челси (2).

