Лайфстайл:

Отборът, който е печелил повече пъти Шампионска лига, отколкото вътрешното си първенство

01 януари 2026, 10:00 часа 215 прочитания 0 коментара
Отборът, който е печелил повече пъти Шампионска лига, отколкото вътрешното си първенство

Най-престижният европейски футболен турнир несъмнено е Шампионска лига - надпреварата на УЕФА, която в миналото бе известна под прозвището Купата на европейските шампиони (КЕШ). Всяка година най-добрите клубове от цяла Европа се изправят един срещу друг в дълга надпревара - първо с групова фаза, а след това и с директни елиминации, докато накрая не останат само два тима, които да определят новия европейски шампион.

Нотингам Форест е два пъти шампион на Европа, а само веднъж шампион на Англия

И макар на хартия Шампионска лига да е най-конкурентната надпревара в Европа, събираща най-добрите отбори на Стария континент, то един клуб е печелил това отличие повече пъти, отколкото собственото си вътрешно първенство. Става дума за английския Нотингам Форест, който е ставал шампион на Европа два пъти в историята си, а в същото време е вдигал титлата на Англия само веднъж в цялата си 160-годишна история.

Създаден през 1865 година, Нотингам е един от клубовете на Острова с най-големи традиции във футбола. Успехите на клуба не са толкова многобройни - общо 11 трофея, но 2 от тях са изключително ценни. Те идват в поредни години - през 1979-та и 1980-та, когато Нотингам се превръща в краля на Европа. По-странното с Нотингам е, че тимът има само една титла в елита на Англия, завоювана през сезон 1977/78.

Именно това е и "златният" период в историята на Нотингам, в който тимът първо става шампион на Англия, а после в две поредни издания триумфира и в Купата на европейските шампиони. Нотингам има и два трофея от ФА Къп, четири трофея от Купата на Лигата, веднъж Къмюнити Шийлд и веднъж Суперкупата на Европа. Така Нотингам на практика има повече трофеи в Шампионска лига от английски грандове като Манчестър Сити (1), Арсенал (0) и Тотнъм (0) и с равен брой с Челси (2).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Футбол и Коледа – успешна формула за милиони

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига Висша лига Нотингам Форест
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес