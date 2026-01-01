Неочаквани шампиони, уникални рекорди и много изненади: "Бегачите" през 2025 г. (ГОДИШЕН ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

И през 2025 година светът на средните и дългите бягания изобилстваше от рекорди, но и от изненадващи шампиони, и то на най-голямата сцена - Световното първенство в Токио. Календарната година започна с шампионатите в зала, където Якоб Ингебригтсен наложи невиждана доминация - още неподозирайки, че го очаква тежка контузия и кошмарен летен сезон. А през лятото героите на много бегови дисциплини в леката атлетика бяха наистина изненадващи - особено на 1500 метра, където бе изключително непредвидимо. Годината пък завърши с нови брутални бягания в маратоните и сериозни заявки за близкото бъдеще.

Какво предложи рубриката "Бегачите" през 2025 година

Освен на световната сцена, интересно бе и у нас. Най-изявените ни атлети в средните и дългите бягания показаха израстване и потенциал, който може да бъде развит в следващи сезони. Заформи се изключително конкурентна група бегачи на 800 метра, способни да се доближат до брадясалия национален рекорд на Бинко Колев. В по-дългите бягания Иво Балабанов и Девора Аврамова постигнаха лични резултати и показаха, че тепърва имат какво още да дадат от себе си. А рубриката "Бегачите" се стремеше да ви запознава с най-важните моменти от бягането у нас и по света с ежеседмични новини и ежемесечни обзори: така както го направи и през 2024-а. Сега е време и за годишния обзор на "Бегачите" за 2025:

Януари

По традиция годината започна със състезания в зала, като в България сезонът бе открит с турнир "Академик" и победа на триатлонеца Александър Божилов в бягането на 3000 метра. Малко по-късно впечатление направи юношата Димитър Панделиев, който се доближи до националния рекорд на 800 метра за под 20 г. Иначе на международната сцена шведът Андреас Алмгрен отнесе европейския рекорд на 10 км на шосе във Валенсия, докато в Севиля се проведе полумаратон, който също предложи силни резултати.

Силен старт на сезона в зала и нови избухвания на шосе: "Бегачите" през януари 2025 г. (ОБЗОР)

Февруари

Първите бомбастични резултати за годината в световен план дойдоха от Америка, където Грант Фишър отнесе два световни рекорда в рамките на седмица - на 3000 метра и на 5000 метра в зала. Световен рекорд постави и американецът Яред Нугус на 1 миля в зала, но радостта му не остана дълго, тъй като Якоб Ингебригтсен реши да избухне с два световни рекорда в едно бягане, подобрявайки върховите постижения в зала както на 1500 метра, така и на 1 миля (1609 метра). И това не бе всичко: Джейкъб Киплимо реши да унищожи световния рекорд на полумаратон с минута в Барселона, а силни резултати се видяха и на маратона в Севиля. В България пък Иван Иванов стана първият българин през новия век, слязъл под 1:50 минути на 800 м в зала.

Месецът на безпрецедентните световни рекорди: "Бегачите" през февруари 2025 г. (ОБЗОР)

Март

Месец март бе изцяло за Якоб Ингебригтсен. Норвежецът разби конкуренцията в Европа и в света, като спечели два поредни дубъла на шампионатите в Апелдорн и Нанджин. Той прибра общо четири златни медала - на 1500 метра и на 3000 метра. В България пък се проведоха първите национални шампионати на шосе в Созопол, като Иво Балабанов се завърна от контузия и спечели бягането на 5 км, а при жените първа бе Маринела Нинева. Пак тя спечели и титлата на полумаратон в Стара Загора, докато победител при мъжете стана Исмаил Сенанджи.

Световен триумф за историята в зала и дебютни шампионати на шосе в България: "Бегачите" през март 2025 г. (ОБЗОР)

Април

През април дойде и най-силният български резултат в средните бягания за годината. Националният рекордьор на 1500 метра Мартин Проданов разклати националния рекорд на 800 метра с 1:47.18 мин., доближавайки се на стотни от върховото постижение на Бинко Колев. В същото време трима българи - Девора Аврамова, Маринела Нинева и Мирослав Спасов, представяха България на Европейското първенство на шосе. А в света на маратоните Себастиан Саве отново впечатли с маратон от 2 часа и 2 минути, изпреварвайки световния рекордьор на полумаратон Киплимо.

Уникално бягане на 800 м, европейски дебюти и световни рекорди: "Бегачите" през април 2025 г. (ОБЗОР)

Май

Веднага след като Проданов записа феноменалния резултат на 800 метра, дойде отговор и от конкуренцията. Мартин Балабанов, Иван Иванов и Димитър Панделиев също слязоха под 1 минута и 50 секунди, като Панделиев покри и европейски норматив за под 20-годишни. Шампионите на полумаратон - Нинева и Сенанджи, спечелиха титлите и на маратон. Силни резултати на 10 000 метра записаха Иво Балабанов и Девора Аврамова, а на международната сцена пък Беатрис Чебет направи уникално бягане на 3000 метра.

Български подем на 800 метра и силни бягания на 10 000 метра: "Бегачите" през май 2025 г. (ОБЗОР)

Юни

През юни Беатрис Чебет продължи да впечатлява и стана втората най-бърза жена на 3000 метра и на 5000 метра. В Скандинавието пък дойдоха едни от най-силните бягания на 5000 метра. На Диамантената лига в Осло цели девет мъже слязоха под 12:50 мин. на дистанцията, а победител стана звездата от американския колежански спорт Нико Йънг. Неговият резултат бе засенчен на следващата Диамантена лига в Стокхолм, където Андреас Алмгрен направи солово бягане и записа 12:44.27, поставяйки европейски рекорд. Избухването на годината обаче дойде на Диамантената лига в Париж, където местният представител Азедин Хабз записа уникалното 3:27.49 мин. за победата на 1500 м. А Иво Балабанов също си записа нов личен резултат на 5000 метра.

Неочаквани избухвания в средните и дългите бягания - по света и у нас: "Бегачите" през юни 2025 г. (ОБЗОР)

Юли

Балабанов пренесе добрата си форма и през юли, като спечели два сребърни медала на 3000 м и 5000 м от Балканиадата по лека атлетика. Лични резултати пък записаха Иван Андреев и Мартин Балабанов, съответно на 3000 м и 1500 м. Чебет, която вече бе доближила световния рекорд на 5000 метра, успя да го отнесе, като стана първата жена, слязла под 14 минути на дистанцията. Изключителен резултат дойде и от Емануел Ванионий на 800 метра, който записа 1:41.44 и се доближи на 53 стотни от уникалния световен рекорд на Дейвид Рудиша.

Двоен балкански триумф за Иво Балабанов и убийствен световен рекорд при жените: "Бегачите" през юли 2025 г. (ОБЗОР)

Август

През горещия август се проведе и традиционният Национален шампионат за мъже и жени на открито, като Мартин Проданов спечели титлите на 800 м и 1500 м, докато Иво Балабанов закономерно спечели 5000 м. На международната сцена пък се проведоха четири състезания от Диамантената лига, като най-голямо впечатление направи младият нидерландец Нийлс Ларос, който записа няколко победи при много силна конкуренция и даде много сериозна заявка за световната титла на 1500 метра.

Затишие преди Световното първенство по лека атлетика: "Бегачите" през август 2025 г. (ОБЗОР)

Септември

Ларос, който бе считан за фаворит, очевидно не издържа на напрежението на Световното в Токио и не успя да се добере до световната титла. Вместо това изненадващ шампион стана португалецът Исак Надер. А на 1500 метра бе интересно още от сериите, където отпаднаха както Якоб Ингебригтсен, така и двамата най-бързи мъже за годината. После пък олимпийският шампион Кол Хокър си отнесе дисквалификация, а действащият световен шампион Джош Кър получи контузия. Хокър все пак взе своето изкупление на 5000 метра, където стана шампион, а на 10 000 метра победата изненадващо грабна Джими Гресие. Драма в Токио имаше и на стипълчейза, и на маратона. Най-силният резултат на маратон за годината пък дойде в Берлин.

"Световното на изненадите" и две световни избухвания извън Токио: "Бегачите" през септември 2025 г. (ОБЗОР)

Октомври

Малцина са способните да си помислят да атакуват световния рекорд на маратон от 2:00:35 часа на Келвин Киптум, но един от тях със сигурност е световният рекордьор на полумаратон Джейкъб Киплимо. Именно той опита да направи атака на маратона в Чикаго, като се движеше в темпо за световен рекорд до 35-ия километър, но в последните 7 км темпото му падна и финишира за 2:02:23 часа, което е и седмо най-бързо време в историята. Киплимо може да е доволен, тъй като триумфира на мейджър маратон в едва второто си бягане на тази дистанция след Лондон. Йомиф Кеджелча пък опита да атакува световния рекорд на полумаратон, но безуспешно. В български план Маринела Нинева стана балканска шампионка на маратон, а междувременно се проведе и националният шампионат по крос.

Силни бягания и рекорди в сезона на (полу)маратоните: "Бегачите" през октомври 2025 г. (ОБЗОР)

Ноември

През ноември се проведе маратонът на Ню Йорк, но двете големи звезди Елиуд Кипчоге и Кенениса Бекеле не успяха да се намесят в битката за челните места. Победител стана Бенсън Кипруто - с едва 3 стотни аванс, а впечатление направи и ориентировачът Матиас Кибурц, който влезе в топ 5 на престижното състезание. Иначе Девора Аврамова направи второто най-бързо бягане от българка на полумаратон, финиширайки под 1 час и 13 минути на полумаратона в Белград, с което се доближи и на под 2 минути от националния рекорд на Милица Мирчева.

Драма на най-големия маратон в света и атака на национален рекорд на полумаратон: "Бегачите" през ноември 2025 г. (ОБЗОР)

Декември

В последния месец от годината се видя още едно много силно състезание на маратон, и то на обичайно бързо трасе - това във Валенсия. Джон Корир спечели убедително при мъжете с 2:02:24 - осми най-бърз мъж в историята. Джойслин Джепкосгей пък записа 2:14:00 часа при жените, което е най-добро време на маратон за годината при дамите, както и четвърти най-силен резултат за жена в историята на тази дистанция. Интересно бе и на Европейското по крос кънтри в Лагоа, където Надя Батоклети оправда очакванията и триумфира при жените, но при мъжете световният шампион на 10 000 м Джими Гресие бе изненадан и не спечели.

Нови брутални резултати в маратона: "Бегачите" през декември 2025 г. (ОБЗОР)

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Бегачите": Силни български постижения и куп световни рекорди: "Бегачите" през 2024 г. (ГОДИШЕН ОБЗОР)