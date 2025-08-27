След поредица провали: "Starship" на SpaceX с исторически успех (ВИДЕА)

SpaceX извърши нов тестов полет на свръхмощната си ракета "Starship" и за първи път в историята изведе в орбита пробен товар – осем тестови спътника, съобщи Вашингтон Таймс. След повече от час в космоса апаратът по план се приводни в Индийския океан.

Starship’s tenth flight test pushed the limits and provided maximum excitement along the way → https://t.co/UIwbeGoo2B pic.twitter.com/W6fH3GCwuP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Най-накрая успешен тест

"Starship" излетя от базата Starbase в Южно Тексас малко след 18:30 часа местно време. Това бе десетият тест на най-голямата и най-мощна ракета в света, която SpaceX и НАСА възнамеряват да използват за връщането на астронавти на Луната. Американската космическа агенция вече е поръчала два апарата "Starship" за мисии по кацане на лунната повърхност по-късно през това десетилетие, а крайната цел на основателя на SpaceX Илон Мъск остава Марс. Демонстрационният полет се проведе без екипаж.

Тестът включваше и успешно връщане на ускорителя Super Heavy, който се приводни в Атлантическия океан, след като изпълни маневра за забавяне с включени двигатели. Самият "Starship" продължи полета си около Земята, преминавайки от дневна светлина в Тексас през нощ и обратно в ден, преди планираното приводняване. Малко преди да навлезе във водата, двигателите отново се задействаха, обръщайки корпуса така, че ракетата да влезе във водата изправена, с носовия конус нагоре.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Успехът идва след поредица от неуспешни опити. През януари и март тестовите полети приключиха минути след излитането, разпръсквайки отломки в океана. Деветият опит през май завърши със загуба на контрол и разпадане на апарата. След тези провали SpaceX преработи ускорителя Super Heavy, като добави по-големи и по-здрави стабилизиращи перки за по-голяма устойчивост, съобщи компанията в публикация в социалната мрежа "X". Първият тестов полет на "Starship" през 2023 г. завърши с експлозия само няколко минути след старта.

Първата серия от спътниците "Starlink" на SpaceX бе изведена в орбита още през 2019 г. с ракета Falcon, изстреляна от Кейп Канаверал.