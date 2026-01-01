Спорт:

Как жената на Христо Бонев го сдобри с Христо Стоичков преди Мондиал' 98

"Микрофонът помни" е нова рубрика на Actualno.com, в която припомняме емблематични изказвания на спортни деятели.

Българският национален отбор по футбол често е бил съпътстван от скандали. Едва ли ще ви учуди фактът, че пререкания е имало дори в златните години на "лъвовете". През април 1997 година кавалерът на "Златната топка" Христо Стоичков и тогавашният селекционер Христо Бонев влизат в спор. Камата нарича специалиста "г-н Никой", заради което е изваден от селекцията на "трикольорите". Впоследствие обаче двете легенди се сдобряват, а в основата на края на скандала е жената на Бонев.

Разказ от първо лице

Емблематичният футболист на Локо Пловдив разказа от първо лице случая пред "Код Спорт": "Думите за Стоичков са малко. Първо искам да подчертая неговия характер. Той вътре в себе си е много добро момче... Той ме нарече в пресата "Г-н никой". След това правя групата за мача с Кипър и не го пиша в групата. Тежеше ми, но си помислих, че ще бием лесно Кипър... Много ми беше мъчно, че Ицо не дойде в Никозия, но трябваше да запазя и себе си. Чаках с нетърпение да стане нещо, за да го върна. Националният отбор без Стоичков е все едно, че си с един крак", смята Бонев.

Парите в спорта

"Един ден се звъни на вратата и аз чувам, че е Стоичков. Излизам навън и той носи букет на жена ми. Почнах да го гоня по стълбите надолу... Наско Сираков с Мерцедес го чака долу. Попитах го защо не е се е качил, за да го грабна и него. Качихме се горе. Жена ми ни сдобри. Вика: "Няма такива работи, Ицо е наше момче", допълни той.

Следва събрание сред футболистите. По думи на Бонев Краси Балъков и Златко Янков са мотивирали останалата част от отбора да приемат Стоичков обратно в състава.  

