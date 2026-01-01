Лайфстайл:

Финтът на Бербатов, който взриви Висшата лига и дори бе увековечен във видеоигра (ВИДЕО)

Димитър Бербатов отдавна не играе футбол. Родният голмайстор сложи край на бляскавата си кариера преди близо 10 години – през 2018-та. Въпреки това той остава в спомените на феновете с невероятните си попадения, както и със своята техника. Именно един финт на Бербо продължава да бъде споменаван от привържениците, а движението дори намери място в една от най-великите видеоигри в историята – FIFA.

Юнайтед победи Уест Хем с 2:0 

На 29 октомври 2008 година Манчестър Юнайтед прие Уест Хем в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. „Червените дяволи“ бяха явният фаворит в срещата и феновете на „Олд Трафорд“ се питаха единствено: „Колко гола ще вкарат Бербатов, Кристиано и Рууни във вратата на съперника?“. В крайна сметка Юнайтед спечели двубоя с 2:0 след два гола на Роналдо пред първата част на срещата.

Бербо матира защитник на "чуковете" 

Вторият гол обаче завинаги ще остане в световния футболен фолклор, а и в българския. Тогава Бербатов догони една топка край аутлинията, прехвърли я над крака на съперников футболист, а след това асистира на Кристиано Роналдо, който се разписа на празна врата за 2:0. И до днес асистенцията на Бербо е една от най-елегантните в историята на Висшата лига. Асистенция, която дори разработчиците на EA Sports решхиа да включат в световно известната телевизионна игра.

Бойко Димитров
