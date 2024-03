SpaceX загуби космическия кораб Starship след достигането до орбита (ВИДЕО)

Starship се издигна успешно след изстрелване от базата в югоизточен Тексас около 08:25 ч. местно време (13:25 ч. по Гринуич) и отиде "по-далеч, отколкото сме стигали досега", заяви екипът на SpaceX в прякото си предаване.

Това беше третият тестов полет на ракетата след опита през април, който се взриви, и през ноември, който беше прекъснат.

След като достигна орбита обаче, съдбата на Starship е неизвестна. SpaceX изгуби две ключови комуникации по едно и също време - контакт със Starlink, интернет услугата на компанията, и с TDRSS - сателитна система за проследяване и предаване на данни. Едновременната загуба и на двете подсказва, че космическият кораб може да се е разпаднал, пише CNN.

Дан Хуот от SpaceX обяви: "Сега се обаждаме, че сме загубили (кораба). Но отново - просто е невероятно да видим колко по-далеч стигнахме този път". SpaceX загуби и Starship, и ускорителя Super Heavy много по-рано по време на последните два летателни теста.

Компанията обичайно описва неуспехите по време на тези ранни тестови полети като нещо нормално. Целта на изпитанията е да се съберат важни данни, за да могат инженерите да се върнат и да поправят Starship, подобрявайки го за бъдещи мисии.

Watch the super hot plasma field grow as Starship re-enters the atmosphere! pic.twitter.com/to4UOF2Kpd

"Днес се опитвахме да разберем как да накараме Starship да издържи на орбиталната скорост, навлизането в атмосферата. И се надяваме скоро да разберем това", обявиха от компанията.

"Наистина изглеждаше, че сме загубили Starlink и част от потока от данни точно по едно и също време", каза Дан Хуот. "Ако и двата сигнала прекъснат точно по едно и също време, това може да означава, че сме загубили кораба".

Starship’s Raptor engines have ignited during hot-staging separation. Super Heavy is executing the flip maneuver pic.twitter.com/T593ACilyD