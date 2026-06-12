Една чаена лъжичка материал от неутронна звезда в Космоса би тежила приблизително два милиарда тона - три до четири пъти повече от общото тегло на цялото човечество, пише Space Daily.

Космическото вещество, което тежи повече от всички хора на Земята

Неутронната звезда е това, което остава след експлозията на масивна звезда, обясняват астрофизиците. Според техните данни, когато звезда от 7 до 20 пъти по-голяма от Слънцето изразходва горивото си, ядрото ѝ се свива под собствената си тежест до сфера с диаметър само 20 километра – приблизително с размерите на малък град. Но масата вътре е до два пъти по-голяма от масата на Слънцето.

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За да се постави това в перспектива, цялата човешка раса от приблизително 8 милиарда души с по 50 килограма приблизително тегло всеки, тежи около 400 милиарда кг или 400 милиона тона. Една чаена лъжичка материя на неутронна звезда би надвишила това тегло около четири пъти, съобщава изданието.

„Ако вземете връх Еверест и го стиснете в нещо като кубче захар, това е плътността, за която говорим“, обяснява главният изследовател на мисията NICER на НАСА Кийт Жандро.

Обикновената материя – тялото ви, масата, земята под краката ви, е предимно празно пространство, напомнят физиците. Атомът прилича на мъничко ядро ​​посред огромен стадион. В неутронна звезда гравитацията е толкова мощна, че това пространство буквално е „изстискано“ – електроните се сливат с протоните и остават само неутроните, опаковани с ядрена плътност.

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Транспортирането на такава материя на Земята е невъзможно, дори теоретично, подчертават изследователите. Без собствената гравитация на звездата, материята би се разпаднала мигновено, освобождавайки енергия, по-голяма от тази на термоядрена бомба.

Първият такъв обект е открит случайно от докторантката от университета в Кеймбридж Джоселин Бел Бърнел на 28 ноември 1967 г., докато анализира хартиени карти от радиотелескоп.

Днес са известни няколко хиляди такива обекта. През 2017 г. сблъсъкът на две неутронни звезди на 130 милиона светлинни години разстояние освободи повече тежки елементи за части от секундата, отколкото съществуват на цялата Земя, добавят астрофизиците.

Междувременно стана ясно, че НАСА се опитва да проправи пътя си към Марс чрез ядрена енергия.

НАСА, заедно със своите международни и търговски партньори, се готви за нова мисия до Луната, но космическата агенция не забравя и за Марс. През 2028 г. е планирано да тества нова технология, която би могла да съкрати пътуването до Червената планета и да я отвори за изследвания, съобщава The Hill.

НАСА разработва Space Reactor-1 Freedom, космически кораб с ядрен двигател, предназначен да достави три хеликоптера до Марс, наречен Skyfall. Те са подобни на хеликоптера Ingenuity, който беше изпратен до Червената планета като част от мисията на марсохода Perseverance през 2021 г.

В публикацията се обяснява, че Space Reactor-1 Freedom е ракета с ядрено-електрическа задвижваща система. Тя йонизира гориво, като ксенон, използвайки електричество, осигурявайки бавна, но постоянна тяга.

НАСА вече е изстрелвала ракети, захранвани със слънчева енергия. Ядрено-електрическото задвижване има едно ясно предимство пред слънчевата енергия: то е по-полезно за мисии в дълбокия космос, където слънчевата светлина е по-слаба, отколкото във вътрешната слънчева система.

Според Space News, ще е необходима година, за да достигне Space Reactor-1 Freedom Марс и да разположи хеликоптерите си. Очаква се бъдещи, по-мощни ядрено-електрически ракети да достигнат Марс след два до три месеца.

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