SpaceX ще тества капсули Starfall, за да създава лекарства в космоса

Федералната авиационна администрация на САЩ ( FAA) одобри тестовете на безпилотни капсули на SpaceX в Тихия океан. Това съобщава Gizmodo. Капсулите се наричат ​​Starfall. Те са специализирани превозни средства за провеждане на изследвания в среда на микрогравитация и доставяне на товари от орбита. В официални доклади FAA описва това развитие като „ превозно средство, подходящо за масово производство“.

Капсулите Starfall - какво планира SpaceX

Капсулите Starfall ще бъдат с форма на диск, с размери 3,1 метра ширина и 0,75 метра височина. Дизайнът се състои от масивна алуминиева горна плоча и топлинен щит от въглеродни влакна. Този щит ще предпазва капсулата по време на навлизане в атмосферата и ще бъде изхвърлен от основното тяло непосредствено преди удара. Всяка капсула ще може да носи до 1000 килограма полезен товар, който ще бъде поставен във вътрешно отделение с размери 2,5 на 1,5 на 0,5 метра.

SpaceX получи разрешение да проведе две тестови кацания на Starfall край бреговете на Калифорния. След кацане във водата, те трябва да бъдат незабавно извадени от Тихия океан.

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Компанията планира да изстреля Starfall в космоса, използвайки своите ракети-носители Falcon 9 или космическия кораб Starship. Сложна парашутна система ще осигури връщането на Земята. Космическият кораб ще разгърне един основен купол, както и допълнителни изпускателни и спирачни парашути. Въпреки това, все още няма официална информация за началото на тестови полети или последващи пълноценни мисии.

Информация за Starfall се появи за първи път миналата година в статия на Bloomberg. Изданието писа за планове за използване на капсулите за създаване на различни търговски продукти в космоса, включително фармацевтични компоненти и лекарства. Както добавя Bloomberg, проектът би трябвало да заработи напълно до края на 2020-те години.

Mеждувременно SpaceX предупреди инвеститорите за недостиг на вода за центровете за данни и измени документите си за първично публично предлагане (IPO). SpaceX заяви, че достъпът до вода може да бъде ключов риск за дейността ѝ. Водата е от съществено значение за охлаждането на центровете ѝ за данни. Изданието TechCrunch пише за това.

В актуализирана версия на приложението, SpaceX, която вече включва xAI на Илон Мъск, отбеляза, че достъпът до вода е също толкова важен ресурс за центровете за данни, колкото електричеството, процесорите и други критични компоненти.

Промените идват на фона на дебат за това колко вода консумират центровете за данни и дали това може да допринесе за местните суши, които се влошават поради изменението на климата.

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Добавен е нов текст към раздела за рисковете, свързани с мащабирането на инфраструктурата за изкуствен интелект. Преди това компанията заявяваше, че основните ограничения за изграждането на центрове за данни са достъпът до евтина електроенергия, дългите срокове за строителство и недостигът на материали. Сега сред тези фактори е включена и наличието на вода.

В документа се отбелязва, че охлаждането на големи центрове за данни може да изисква значителни количества вода. Поради това водоснабдяването се е превърнало в ключов критерий при избора на места за изграждане, развитие и експлоатация на центрове за данни.

Компанията също така предупреди, че недостигът на вода, сушата, конкуренцията за местни водни ресурси или регулаторните ограничения биха могли да затруднят получаването на достатъчно вода за охлаждане. Това би могло да ограничи капацитета на центровете за данни, да увеличи разходите, да забави или забави разширяването на инфраструктурата и да наложи използването на алтернативни охладителни системи, които може да са по-скъпи или по-малко достъпни.

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