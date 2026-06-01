Китай изстреля нов спътник в космоса: Какво е предназначението му

В неделя, 31 май, Китай успешно изстреля в космоса нов тестов сателит, който ще бъде използван за тестване на технологията за директен широколентов достъп за мобилни телефони, съобщи CCTV News.

Новият спътник, който Китай изстреля в космоса

Изданието съобщава, че изстрелването се е състояло в 2:07 ч. пекинско време от центъра за изстрелване на спътници Сичан. Космическият апарат е бил доставен до определената си орбита от ракета-носител „Long March-2D“. Важно е да се отбележи, че тази мисия е 646-ият полет за тази серия ракети-носители.

Прочетете също: Как Космосът променя мозъка на астронавтите

Основната цел на изстреляния спътник е експериментално да се тестват най-новите технологии за сателитен интернет. Новият тестов спътник ще помогне за тестване на директни широколентови връзки с конвенционални мобилни телефони, както и за развитие на интеграцията на космическите и наземните комуникационни мрежи.

Преди това стана ясно, че на 4 май 1976 г. НАСА е изстреляла спътника LAGEOS-1 от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния. Според съобщенията, той е съдържал плакет с послание за живеещите на Земята след 8,4 милиона години. Важно е да се отбележи, че това е датата, на която се очаква спътникът да падне обратно на Земята. Заслужава да се отбележи, че този спътник, който е в стабилна средноземна орбита на височина от приблизително 5900 километра, не носи инструменти, което го прави практически неразрушим. Обяснено е, че плакетът не е текст, а диаграма, предназначена да бъде разбираема от хора, които не говорят общ език.

Също така китайски учени изстреляха изкуствени човешки ембриони в орбита, за да тестват възможността за размножаване в космоса. Уникалният експеримент на космическата станция Тиенгун се очакв да покаже как безтегловността влияе върху ранното развитие на клетките. Това доближава човечеството до появата на първите космически бебета.

Прочетете също: Забравете слънчевата енергия: НАСА ще изгради ядрени реактори на Луната

Китай е първата страна в света, изпратила изкуствени човешки ембриони в орбита. Ембрионите са били доставени до космическата станция Тиангун от товарната мисия Тианчжоу-10 в нощта на 11 май. Те са се развили в орбита в продължение на пет дни на височина около 450 км над Земята, след което са били замразени за по-нататъшен анализ.

След завръщането си на Земята, учените планират да сравнят развитието на тези ембриони с тези, отглеждани в земни условия, за да помогнат да се определи дали космическата среда влияе върху човешкия репродуктивен капацитет. Изследването е важна част от плановете на Китай за установяване на постоянно човешко присъствие в космоса.

Ръководителят на експеримента, Лекиан Ю, който е изследовател в Института по зоология към Китайската академия на науките, споделя, че екипът се надява, че изследването ще помогне да се установят рисковете и предизвикателствата, пред които хората могат да се изправят по време на дългосрочни космически пътувания.

Изкуствените ембриони представляват структури от стволови клетки, които са сходни по основни характеристики с човешките ембриони, но не са способни на пълноценно развитие. Тяхното използване прави възможно изучаването на ранните етапи на човешкото развитие без много от етичните проблеми, свързани с работата с истински ембриони.

Ръководителят на проекта споделя, че изкуственият човешки ембрион е създаден от човешки стволови клетки като изходен материал. Той не е истински човешки ембрион и няма способността да се развие в отделен организъм.

За експеримента учените изпратили в орбита два вида изкуствени ембриони, всеки от които симулира важен етап от човешкото развитие. Първият тип е „моделът на имплантационния период“, който пресъздава процеса на прикрепване на ембриона към стената на матката.

Вторият е „моделът на гаструлационния период“. Той симулира ранния етап на развитие, когато един слой клетки започва да се дели на множество слоеве, които по-късно ще образуват тъкани и органи.

Прочетете също: Първите деца на космоса: Китай „взривява“ научния свят с експеримент с човешки ембриони