Първите деца на космоса: Китай „взривява“ научния свят с експеримент с човешки ембриони

Китайски учени изстреляха изкуствени човешки ембриони в орбита, за да тестват възможността за размножаване в космоса. Очаква се уникалният експеримент на космическата станция Тиенгун да покаже как безтегловността влияе върху ранното развитие на клетките. Това доближава човечеството до появата на първите космически бебета, съобщава „Дейли Мейл“.

Първите човешки ембриони в космоса

Китай стана първата страна в света, която изпрати изкуствени човешки ембриони в орбита. Те бяха доставени до космическата станция Тиангун от товарната мисия Тианчжоу-10 в нощта на 11 май. Ембрионите се развиваха в орбита в продължение на пет дни на височина около 450 км над Земята, след което бяха замразени за по-нататъшен анализ.

След завръщането си на Земята, учените планират да сравнят развитието на тези ембриони с тези, отглеждани в земни условия, за да помогнат да се определи дали космическата среда влияе върху човешкия репродуктивен капацитет. Изследването е важна част от плановете на Китай за установяване на постоянно човешко присъствие в космоса.

Ръководителят на експеримента, Лекиан Ю, изследовател в Института по зоология към Китайската академия на науките, заяви, че екипът се надява, че изследването „ще ни помогне да разберем рисковете и предизвикателствата, пред които хората могат да се изправят по време на дългосрочни космически пътувания“.

Какво е известно за изкуствените човешки ембриони?

Изкуствените ембриони са структури от стволови клетки, които са сходни по основни характеристики с човешките ембриони, но не са способни на пълноценно развитие. Ето защо тяхното използване прави възможно изучаването на ранните етапи на човешкото развитие без много от етичните проблеми, свързани с работата с истински ембриони.

„Изкуственият човешки ембрион е създаден от човешки стволови клетки като изходен материал. Той не е истински човешки ембрион и няма способността да се развие в отделен организъм“, подчерта Ю.

За експеримента учените изпратили в орбита два вида изкуствени ембриони, всеки от които симулира важен етап от човешкото развитие. Първият тип е „моделът на имплантационния период“, който пресъздава процеса на прикрепване на ембриона към стената на матката.

Вторият е „моделът на гаструлационния период“. Той симулира ранния етап на развитие, когато един слой клетки започва да се дели на множество слоеве, които по-късно ще образуват тъкани и органи.

„Този ​​етап е критичен прозорец в ранното човешко развитие, през който започват да се формират основите на бъдещите органи и се полага цялата ос на тялото – тоест се определят главата и опашната кост. Ето защо тези модели бяха изпратени в космоса, за да се изследва дали внезапната липса на гравитация влияе върху живота, който се е развивал под нейно влияние в продължение на стотици милиони години“, казва д-р Ю.

Целта на изследванията с човешки ембриони в орбита

Основната цел на изследването е да се провери дали механизмите на ембрионалното развитие са способни да функционират нормално при липса на гравитация.

Учените предполагат, че микрогравитацията може да причини нарушения в развитието, което от своя страна би поставило под съмнение възможността за човешка репродукция в космоса. Тъй като е почти невъзможно да се пресъздадат подобни условия за дълго време на Земята, ембрионите за подобни изследвания трябва да се изпращат директно в орбита.

Заедно с изкуствените човешки ембриони, мисията Tianzhou-10 достави и ембриони на мишки и ембриони на риба зебра до станцията Tiangong. В допълнение към научното оборудване, корабът превози 6,3 тона товари, включително храна, гориво и скафандри за екипажа.

„Чрез сравняване на ембрионалното развитие в космоса и на Земята, можем да изследваме как космическата среда влияе върху критичните етапи от човешкото развитие “, казва Ю.

За да може човечеството да живее извън Земята в бъдеще, учените трябва да разберат как да осигурят безопасното раждане на деца в космоса.

