Учени: Млечният път поглъща цял куп звезди

Кълбовидните звездни купове традиционно се считат за едни от най-древните и стабилни „фосили“ на ранния Млечен път и в продължение на десетилетия се е смятало, че тези плътни кълба от звезди са останали практически непроменени в продължение на милиарди години и са се запазили в първоначалния си вид.

Въпреки това, както съобщава Interesting Engineering , нови наблюдения показват друго. Астрономите са регистрирали, че един такъв клъстер, NGC 6569, в момента активно губи звездите си, които гравитационно се привличат към централната издутина на Млечния път.

Ново проучване за Млечния път

Според проучването, този звезден куп на приблизително 13 милиарда години постепенно се разкъсва от гравитационните сили на галактиката, „захранвайки“ централната ѝ издатина със звезди с измерима скорост.

„Проведохме първото широкоъгълно спектроскопско изследване със средна резолюция на NGC 6569. Резултатите ни показват, че този клъстер активно губи звезди поради приливни смущения“, отбелязват авторите.

Това откритие предоставя редки директни доказателства за това как кълбовидните купове се разтварят с течение на времето и променят звездния състав на Млечния път.

NGC 6569 се намира на приблизително 35 500 светлинни години от Земята, дълбоко в централната издутина на Млечния път, където милиони звезди са струпани в относително малка област от космоса. Купът е доста масивен - приблизително 230 000 слънчеви маси и неговите звезди съдържат повече тежки елементи от много други кълбовидни „образования“.

Изучаването на такива обекти в издатината е трудна задача, тъй като изключителната плътност на звездите затруднява разграничаването на членовете на клъстера от случайни „полеви“ звезди.

За да преодолеят този проблем, учените използваха Англо-австралийския телескоп като част от изследването „Извънприливни звезди на издутината на Млечния път“ (MWBest). Целта на това изследване е да се разбере как кълбовидните купове постепенно се разрушават от мощните гравитационни сили близо до галактическия център.

Изследователите са получили спектри със средна резолюция за 303 звезди в и около NGC 6569. Тези спектри им позволяват да определят химичния състав на звездите и техните скорости. Чрез комбиниране на тези данни с прецизни измервания на собственото движение, екипът е успял да идентифицира звезди, които преди са принадлежали към клъстера, но сега се отдалечават от него.

В резултат на това астрономите открили 40 звезди, разположени далеч отвъд основното тяло на клъстера – на разстояния от 7 до 30 дъгови минути от центъра му. Всички те имат същите химични и кинематични характеристики като NGC 6569.

Тези звезди се интерпретират като истински приливни отломки – тоест звезди, откъснати от клъстера от гравитационното привличане на Млечния път. Пет от тях вероятно образуват слаб ореол от отломки около NGC 6569.

Освен това, сравнение на звездите, все още свързани с клъстера, с околните звезди в полето разкри, че приблизително 35% от звездите в непосредствена близост имат същото движение като NGC 6569. Това означава, че клъстерът е буквално „потопен“ в собствената си следа от преди това изгубени звезди.

Използвайки химични данни и динамично моделиране, изследователите изчислили, че NGC 6569 губи маса със скорост, еквивалентна на една до една и половина слънчеви маси на милион години. В милиардна времева скала това представлява приблизително 5,6% от общата маса на клъстера.

Защо е важно това откритие?

Резултатите помагат за разрешаването на дългогодишен проблем в астрономията. Теоретичните модели отдавна предсказват, че кълбовидните купове близо до галактическия център би трябвало да губят по-голямата част от масата си с течение на времето. Преките наблюдателни доказателства за този процес, особено за купове в издатината, обаче са изключително ограничени.

Въпреки че приблизително една четвърт от кълбовидните купове в галактическия ореол имат приливни „опашки“, такива структури са трудни за откриване в централната издатина поради плътността на звездите и междузвездния прах. Това проучване показва, че приливните нарушения в издатината са не само възможни, но и се случват точно сега.

Резултатите също така показват, че клъстери като NGC 6569 играят важна роля във формирането на централната издутина на Млечния път, като постепенно прехвърлят звездите си към нея.

В същото време авторите отбелязват ограниченията на изследването. Предположението, че клъстерът се движи през „тръба“ от собствени приливни отломки, остава хипотеза и изисква проверка с помощта на подробни N-телесни симулации на неговата дългосрочна еволюция.

