Учени откриха "планета-измамник" в центъра на Млечния път

Астрономи откриха „планета-измамник“ с размерите на Сатурн в центъра на Млечния път. Това се посочва в научна статия в списание Science. Известно е, че планетата се намира на 9 900 светлинни години от Земята и в съзвездието Стрелец. Откритието потвърди, че големи планети могат, в много редки случаи, да бъдат изхвърлени от родителските си звездни системи.

„Планета-измамник“ в Млечния път

Откритието е направено от група астрономи, водени от Анджей Удалски, директор на Обсерваторията на Варшавския университет (Полша), като част от проекта OGLE. Отбелязва се, че астрономите са открили едновременно няколко слаби и студени небесни тела, които често се наричат ​​„планети-измамници“.

Какво представляват „планетите-измамник“?

Повечето известни екзопланети са видими само защото са осветени от звезди. Планетите-избягали нямат този „прожектор“, което ги прави почти невъзможни за директно наблюдение. Вместо това, астрономите използват гравитационния ефект на микролещите: когато тъмен обект преминава пред далечна звезда, неговата гравитация за кратко усилва светлината му.

Такива събития траят само дни или седмици и често дават само намек за съществуването на планетата. Масата и разстоянието обикновено остават неопределени, което оставя много такива светове загадка за дълго време, за разлика от случаите, в които се изучават екзопланети, обикалящи около звезди.

Как планетите стават „измамници“?

Младите планетарни системи често са нестабилни. Гравитационните взаимодействия между големи планети или влиянието на съседни звезди могат да нарушат орбитите им с течение на времето. В резултат на това един от световете получава „космически тласък“ и завинаги се откъсва от родната си система.

Новото откритие потвърждава, че по този начин може да са се образували значителна част от планетите-измамници с ниска маса.

Защо е важно това откритие?

Точно измерените свободно плаващи планети все още са изключително редки. Всеки такъв случай помага за проверката на теориите за формирането и еволюцията на планетарните системи и демонстрира колко разрушителни могат да бъдат ранните им етапи.

„Едновременните наблюдения с микролещи от Космоса и Земята могат да бъдат използвани за планиране на бъдещи мисии и ще ни помогнат да разберем по-добре как се формират планетите в цялата Галактика“, казва Гавин Колман, изследовател в университета „Кралица Мери“ в Лондон.

