Вижте как изглежда Северното сияние от Космоса (ВИДЕО)

15 януари 2026, 06:22 часа 379 прочитания 0 коментара
Ето как изглежда северното сияние от борда на Международната космическа станция (МКС). На кадри, публикувани от астронавт от японската космическа агенция JAXA, могат да се видят ярки потоци светлина над нощната страна на Земята. Слънчевата активност се засили през последните дни, което доведе до особено ярко сияние.

Кадрите оставиха милиони зрители смаяни. Те показват омагьосващ танц на светлините, украсяващи тъмната космическа бездна.

МКС обикаля около Земята, което дава възможност на астронавтите на борда да се насладят на 360-градусова гледка към различните явления, разгръщащи се отдолу.

