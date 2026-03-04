Возят се на астероиди: Извънземни микроби могат да пътуват между планетите

Микроорганизми, изхвърлени от повърхността на планетата при удар на астероид, потенциално биха могли да оцелеят и да достигнат друг свят, по-специално Земята. Според Interesting Engineering, това е заключението, до което са стигнали учени от университета Джонс Хопкинс. Изследователите са проверили дали издръжливите бактерии могат да издържат на екстремното налягане, генерирано по време на сблъсък на небесно тяло с планета, когато скални фрагменти се изхвърлят в космоса. Резултатите показват, че животът може да оцелее при първоначалната експлозия и теоретично да пътува между планетите в рамките на скалните фрагменти.

Литопанспермия

Тази хипотеза, известна като литопанспермия, предполага разпространението на живота чрез метеорити и планетарни отломки. Известно е, че марсиански метеорити са удряли Земята и преди. Въпросът дали живите организми биха могли да издържат на силите на удара, необходими за изстрелването им в космоса, обаче остава отворен. За да симулират условията на удар на астероид върху Марс, учените пресъздали съответните сили на удара в лаборатория и тестваха оцеляването на микроорганизмите.

Експериментът

„За експеримента беше избрана бактерията Deinococcus radiodurans, известна със своята устойчивост на радиация, студ, изсушаване и други екстремни условия. Тя има плътна външна обвивка и ефективни механизми за възстановяване на ДНК – черти, които биха могли да бъдат свързани с хипотетичен живот на Марс“, се казва в статията.

В лабораторията микробите са захванати между метални плочи и изстреляни по тях с проект от газово оръдие. Скоростта на удара е достигнала приблизително 480 км/ч, създавайки налягане от 1 до 3 гигапаскала. За сравнение, налягането на дъното на Марианската падина е приблизително 0,1 гигапаскала – което означава, че дори минималното налягане в експеримента е било повече от десет пъти по-високо.

Резултатите

Резултатите бяха неочаквани: почти всички бактерии оцелели при налягане от 1,4 гигапаскала, а около 60% – при 2,4 гигапаскала. При по-ниско налягане не се наблюдавали увреждания на клетките. При по-високи температури някои от мембраните бяха разрушени, но значителен брой микроби останаха жизнеспособни.

Снимки: iStock